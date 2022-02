Thais Souza Wigger e Julia, ex fidanzata e figlia Teo Mammuccari/ “Per sempre…”

Teo Mammuccari, dall’unione con Thais Wiggers è nata la figlia Julia

Teo Mammuccari torna su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo“. Volto televisivo benvoluto dal pubblico italiano, il conduttore de “Le Iene” è uno degli showman più apprezzati nel nostro Paese. Negli ultimi tempi, si è contraddistinto per la sua simpatia, e anche severità, nel talent show di Canale 5 “Tú Sí Que Vales”. Per ciò che concerne il suo privato, però, si conosce davvero poco e niente. Proprio a causa di ciò, molti ammiratori si chiedono quale sia la condizione sentimentale del conduttore televisivo. Lui ha un’ex compagna che era una velina stupenda. Si tratta di Thais Souza Wiggers. La coppia si è fidanzata nel 2006 ed è stata subito molto affiatata. Dopo appena due anni, infatti, sono diventati genitori di Julia. Tuttavia nel 2009 Thais Wiggers e Teo Mammuccari si sono definitivamente lasciati.

Alfredo, fratello Teo Mammuccari/ Denuncia e tribunale, i due non si parlano più

Teo Mammuccari “con Thais Souza Wiggers storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”

L’ex fidanzata di Teo Mammuccari si chiama Thais Souza Wiggers. Nata a Florianópolis il 24 ottobre del 1985, la showgirl brasiliana è diventata modella a 14 anni. Nel 2004 si è trasferita in Italia dopo aver partecipato a spot televisivi e concorsi di bellezza molto importanti. Nel 2009, dopo la rottura della relazione con Mammucari, Thais, oltre ad essere stata la protagonista del videoclip ufficiale “Eu Quero Tchu Eu Quero Tcha”, ha condotto diversi show e ha fatto numerose apparizioni importanti come modella e guest star. Per Teo Mammucari la storia con Thais Wiggers è stata la più importante della sua vita come ha sottolineato in un’intervista a “Diva e Donna“: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”.

LEGGI ANCHE:

Teo Mammuccari e Aida Yespica/ "Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati"Teo Mammuccari: "Facevo il muratore e l'imbianchino"/ "Mia figlia Julia dice che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA