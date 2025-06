La Cina rafforza la pressione su Taiwan con esercitazioni militari e zone grigie: per la NATO serve una risposta pronta e concreta

Taiwan si trova al momento al centro del confronto geopolitico in Asia proprio mentre la Cina rafforza le sue attività militari nello Stretto e attorno alle isole contese con un uso sempre più strategico ed articolato delle cosiddette tattiche da zona grigia, operazioni che restano sotto la soglia del conflitto aperto ma che servono a inviare segnali molto chiari ai vicini e agli alleati occidentali; Pechino ha infatti avviato il suo più imponente dispiegamento combinato terra-aria-mare attorno a Woody Island, ufficialmente per una missione di soccorso ma nei fatti trasformando l’area in una rete a strati di sorveglianza e interdizione che preoccupa anche Washington e Hanoi, le cui navi continuano a pattugliare a distanza di sicurezza.

Nel Mar Giallo, mentre Seul si vede negare l’accesso alla piattaforma dismessa Atlantic Amsterdam – ora trasformata in un avamposto fisso con antenna, eliporto e struttura logistica – la Cina rafforza la propria presenza legale e operativa in una zona finora ambigua, costruendo le basi per rivendicazioni territoriali future attraverso elementi civili che però fanno da copertura a obiettivi ben più strategici. Intanto, nello Stretto di Taiwan, le isole periferiche sono disturbate da interferenze GPS in coincidenza con la grande esercitazione Han Kuang 41, attesa per luglio, mentre i droni da ricognizione Wing Loong e gli aerei spia cinesi si mantengono attivi a ridosso della linea mediana, osservando le manovre difensive di Taipei senza violare apertamente i confini.

La strategia di Pechino appare sempre più indirizzata ad esercitare una pressione continua, fluida e multidimensionale su Taiwan senza mai dichiarare apertamente un’escalation con oltre 900 missili a corto raggio e centinaia di vettori balistici a disposizione; l’obiettivo non sembra essere uno sbarco, ma una graduale saturazione dello spazio operativo dell’isola, capace di bloccarne i porti, isolarla dai satelliti e limitare i rifornimenti senza mai iniziare una guerra.

Cina, allarme NATO su Taiwan e Indo-Pacifico: Rutte avverte l’Europa: “Dobbiamo fare molto di più per essere pronti”

Cina osservata speciale anche dalla NATO, che negli ultimi giorni ha alzato il livello di attenzione sulla crisi taiwanese e lo ha fatto attraverso le parole del Segretario Generale Mark Rutte, che ha descritto come “massiccio” l’accumulo militare cinese, rimarcando il rischio concreto di un’azione combinata con la Russia per dividere l’attenzione e le risorse del fronte euro-atlantico. Secondo Rutte, se Pechino dovesse muoversi apertamente su Taiwan, nulla esclude che possa incoraggiare Mosca a generare nuovi focolai in Europa e per questo, secondo il Segretario non è possibile farsi trovare impreparati, ma è necessaria coesione per rafforzare il sistema di difesa comune.

Il legame con Paesi come Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda si sta stringendo e non si tratta solo una questione di affinità politica, ma di sicurezza concreta, in quanto, il sorpasso delle aziende cinesi nel settore della difesa – oggi tra le prime dieci al mondo – racconta di un Paese che non si limita più a esercitazioni simboliche, ma costruisce una reale capacità industriale e militare in grado di influenzare gli equilibri globali. A Taiwan, la Cina potrebbe procedere gradualmente, magari attraverso l’occupazione di isole minori, come ipotizzato anche dalla Defense Intelligence Agency americana, che nel suo ultimo report parla di una strategia fatta di annessioni simboliche e pressione persisistente.

Rutte ha chiarito che la NATO si sta già trasformando per affrontare un panorama più duro e imprevedibile con proposte come l’aumento della spesa militare al 5% del PIL e un’accelerazione dell’industria della difesa tra i Paesi membri; si parla anche di garantire continuità nel sostegno all’Ucraina e di mantenere l’impegno a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Ma lo scenario cambia ogni giorno e viene ricordato che i rischi non provengono solo da un fronte visibile, ma a volte si infiltrano nelle pieghe di pressioni silenziose ed è lì che, secondo quanto sostenuto da Rutte, serve lucidità, coordinamento e volontà politica per non arrivare tardi.