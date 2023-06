Taiwan, maxi incursione di aerei dalla Cina/ 37 caccia, anche bombardieri nucleari

Resta altissima la tensione fra Cina e Taiwan e nelle ultime ore i sistemi di allarme difensivi di Taipei hanno registrato una maxi incursione di aerei nemici, ben 37 velivoli militari così come fatto sapere dal ministero della Difesa taiwanese via Twitter: “Questa mattina – si legge sul post pubblicato sul social del cinguettio – 37 velivoli PLA, inclusi J-11, J-16, H-6, YU-20 e AWACS, sono entrati successivamente nello spazio aereo sud-occidentale di Taiwan. Le forze armate taiwanesi stanno monitorando la situazione da vicino e in risposta hanno inviato aerei CAP, navi militari e sistemi missilistici terrestri”. Secondo quanto riferito dal governo di Taiwan, l’area che è stata attraversata dagli aerei cinesi fa parte della zona di difesa della stessa isola.

Sudan, 71 bimbi morti in orfanotrofio/ Deceduti di fame e malattie: isolati da aprile

La Cina ha fatto volare regolarmente i suoi aerei nei cieli vicini all’isola, ma come sottolineano i colleghi della Rai, mai nello spazio aereo territoriale di Taiwan. Si tratta quindi di un’azione assolutamente offensiva ancor di più stando a quanto sottolineato da Il Messaggero, che parla di incursione, fra gli aerei militari presenti nei cieli sopra Taipei, di caccia J-11 e J-16 ma anche delle ultime versioni dei bombardieri H-6 con capacità nucleare, una vera e propria provocazione da parte di Pechino.

Incendi Canada: a New York aria irrespirabile e fumo/ Video, tornano le mascherine

TAIWAN, MAXI INCURSIONE AEREA, PER LA CINA TAIPEI “E’ PARTE INALIENABILE” DEL SUO TERRITORIO

La Cina ha sempre detto di considerare Taiwan come parte «inalienabile» del suo territorio di conseguenza non intende cedere nonostante “l’occidentalizzazione” di Taipei e la forte vicinanza con gli Stati Uniti.

Lo scorso 27 maggio le autorità taiwanesi avevano fatto sapere che “una flotta dell’Esercito popolare di liberazione composta da tre navi, guidata dalla portaerei Shandong” aveva attraversato “lo Stretto di Taiwan intorno a mezzogiorno di oggi a ovest della linea mediana in direzione nord. Stiamo monitorando attentamente i loro movimenti e risponderemo di conseguenza”. La Cina ha inoltre iniziato ad utilizzare i droni per le proprie incursioni aeree, sorvolando varie zone dell’isola.

UE, CAOS PPE/ "Adesso anche i Popolari pagano il prezzo dell'ideologia verde"

© RIPRODUZIONE RISERVATA