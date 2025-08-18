La tensione tra Cina e USA su Taiwan dopo le parole di Trump: cosa ha detto e quale replica da Xi Jinping. Tutti gli scenari (con occhi all'Ucraina)

LA “PROMESSA” DI XI JINPING E L’IRRITAZIONE DI PECHINO: COSA HA DETTO TRUMP SU TAIWAN

La tensione tra Cina e Stati Uniti sul futuro di Taiwan passa sicuramente in secondo piano, anzi in terzo visto lo scacchiere in Medio Oriente, visto quanto sta succedendo in questi giorni tra Alaska, Washington, Kiev e Mosca: eppure proprio prima del summit ad Anchorage, nella lunga intervista alla Fox, il Presidente USA Donald Trump aveva sottolineato che in un dialogo precedente il leader cinese Xi Jinping gli ha promesso che non invaderà l’Isola “ribelle” fino a che l’amministrazione repubblicana sarà alla Casa Bianca.

Compiendo un parallelo con la situazione attuale di Ucraina e Taiwan, Trump ha sottolineato come con lui Presidente nulla sarebbe successo nel conflitto ad est dell’Europa: ebbene, la “promessa” che Pechino avrebbe fatto a Washington è che appunto non ci sarà alcuna invasione «finché sarò Presidente, lo apprezzo. Io sono molto paziente e pure la Cina». Ecco però che passano due giorni e oggi arriva la pronta replica del regime comunista, non esattamente incline a confermare la parola di Xi all’omologo americano: «siamo pronti ad una riunificazione pacifica», come a dire che in qualsivoglia momento il “dossier Taiwan” potrebbe essere attivato senza che nessuno possa impedirlo.

LA POSIZIONE DELLA CINA: “NESSUNO CI SEPARI DA TAIWAN, NON PROMETTEREMO MAI LA RINUNCIA ALLA FORZA”

Come ha spiegato il portavoce del Ministero degli Esteri in Cina, la diplomatica Mao Ning, quanto affermato da Trump sugli scenari futuri dell’isola considerata di proprietà di Pechino non corrisponde all’esatta verità: non lo dice apertamente, ma il concetto che passa è quello quando il Ministero specifica che la vicenda di Taipei «è un affare interno alla Cina», anche se ammette di essere pronti a lavorare «con massimo impegno e sincerità alla riunificazione pacifica».

Quello che è certo dalla posizione della Cina è che nessuno – dagli Stati Uniti all’Europa a nessun altro attore internazionale – «potrà separare Taiwan dalla Cina, non lo permetteremo mai!». Xi Jinping già in passato, proprio davanti alle promesse americane e occidentali di sostenere l’indipendenza di Taiwan dal regime comunista, ha più volte ribadito che non potrà mai avvenire alcuna promessa «di rinunciare all’uso della forza» per annettere l’isola di Taipei.

La tensione resta anche se dal riavvicinamento diplomatico e politico tra Russia e Stati Uniti molto potrebbe guadagnarci anche la Cina, principale alleato e “protettore” di Mosca, ma anche primo Paese colpito dalla crisi economica mondiale sul fronte dazi e guerre in Ucraina e Medio Oriente. La possibilità concreta che il dossier Taiwan possa dunque essere “posticipato” per evitare di aggiungere ulteriori tensioni – specie per le ripercussioni geopolitiche ed economiche – non è dunque del tutto da escludere, al netto di quanto possa essere annunciato a livello pubblico.