Tajani: “Una famiglia senza figli non esiste”/ Ira Pd-M5s, Pascale: “Non voto più FI”

«Una famiglia senza figli non esiste»: queste le parole di Antonio Tajani che hanno acceso il dibattito politico nelle ultime ore. Intervenuto nel corso della presentazione di “Mamma è bello”, il coordinatore nazionale di Forza Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie partiti e categorie.

«La famiglia va difesa ma una famiglia senza figli non esiste, perchè si guarda al futuro. Ricordo il nostro grande impegno affinchè nel progetto di Recovery ci fosse una parte consistente legata agli asili nido», ha spiegato Antonio Tajani: «Bella questa iniziativa affinchè ci possa essere una maternità tutelata e non messa in difficoltà dalle istituzioni: uno Stato deve aiutare le donne che vogliono diventare mamme. Se decresce la popolazione si è sempre più poveri e le generazioni future sono destinate ad impoverirsi».

ANTONIO TAJANI: “UNA FAMIGLIA SENZA FIGLI NON ESISTE”

Le parole di Antonio Tajani, come dicevamo, hanno scatenato le reazioni di diversi esponenti politici. Pd e Movimento 5 Stelle in tackle sul braccio destro di Silvio Berlusconi, ecco le parole su Twitter di Maria Edera Spadoni: «Scandalose dichiarazioni di Tajani. Inaccettabile che Tajani tenti di oggettivizzare la donna innalzandola a mera fattrice di bambini. Io mi sento parte di una famiglia anche se non ho figli. Chieda scusa. Scenda dalla Delorean di “Ritorno al Futuro” e rimanga nell’era giusta». «Leggo che Forza Italia dice che senza figli la famiglia non esiste. Ma come si fa? Dico io, come?», l’affondo del dem Filippo Sensi, riportato da Repubblica. E un’altra reazione furiosa è arrivata da Francesca Pascale, l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi. «Ecco perché non voto più Forza Italia», ha scritto in una storia su Instagram, con il brano “The end” dei Doors in sottofondo…

