Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri/ “Jambo” nuovo tormentone dell’estate 2019 (AUDIO)

La scorsa estate ci hanno fatto ballare con “Amore e Capoeira”. A distanza di un anno, Giusy Ferreri torna con Takagi e Ketra per il nuovo tormentone dell’estate 2019: “Jambo”. Al singolo ha collaborato anche Omi, cantante giamaicano che ha dato al pezzo quel tocco fortemente estivo che ti fa venire voglia di spaparanzarti sotto al sole, tra party sulla spiaggia e birre gelate al tramonto. Il trio delle hit è tornato per portarsi a casa dei numeri impressionanti, da potete consultare durante l’autunno/inverno, in attesa di sfornare il prossimo successo. Il duo più celebre del pop italiano, ha incontrato la stampa in occasione della presentazione del singolo, organizzando l’evento in uno splendido resort in Sardegna. Tutto in stile afro, tra giraffe cartonate e tappeti zebrati. “Se Jambo sarà il nuovo tormento estivo? Chissà… – risponde Takagi -: Ogni estate che passa è sempre più difficile imporre un tormentone. C’è tanta concorrenza… Comunque vada noi ci siamo divertiti e questo basta. Speriamo si divertano anche gli altri”.

Jambo, la nuova hit di Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri

Come è nata Jambo? Il duo di produttori e deejay, racconta di essersi innamorato dei ritmi africani e, proprio per questo motivo, hanno anche incominciato ad ascoltare musica di questo tipo su Spotify. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi sound e quando ci siamo imbattuti nella musica afro ne siamo rimasti folgorati e abbiamo pensato: perché non fare un brano in italiano su questi ritmi, una canzone che parli d’amore?”, spiegano ancora a TgCom. Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri sono partiti verso Zanzibar per girare il video ufficiale di “Jambo”. “L’Africa è una terra che porterò sempre nel cuore per la ricchezza interiore che ho trovato nelle persone…per l’aspetto umano” confida la cantante. La direzione artistica è stata affidata a Sherrie Silver che ha realizzato tra gli altri, le coreografie del video di Childish Gambino vincendo un MTV Vma Award per la migliore coreografia: “Siamo felicissimi che un personaggio come lei abbia realizzato parte delle coreografie del nostro video, è stato un onore per noi” raccontano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA