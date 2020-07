Takagi & Ketra/ Video, “Ciclone? Una bella dose di energia positiva” (Battiti Live)

Takagi & Ketra tra gli ospiti della prima puntata di “Battiti Live 2020”, l’evento musicale dell’estate organizzato da TeleNorba e presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci e trasmesso in prima serata su Italia 1. Nonostante il Coronavirus la musica è pronta a tornare a battere su Italia 1 con la prima puntata della kermesse canora dell’estate che vedrà anche il duo di produttori discografici calcare il palcoscenico con il loro ultimo tormentone. Si tratta di “Ciclone”, il brano pensato proprio per questa stranissima estate 2020 che tutti ricorderemo per via della pandemia da Covid-19. Un brano travolgente che Takagi e Ketra hanno realizzato con la collaborazione di Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah. Un mix esplosivo che ha portato il brano ai vertici di tutte le classifiche di vendita dopo i grandissimi successi delle passate estati: “L’esercito dei selfie”, “Amore e Capoeira” e “Jambo”. Siamo artigiani della musica. Costruiamo pezzi con sudore e sangue. Assieme a gente valida” – hanno dichiarato il gruppo musicale formato dai produttori discografici Alessandro Merli e Fabio Clemente dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni (data 03 luglio 2020).

Takagi & Ketra: “Ciclone è italiana e internazionale allo stesso tempo”

Takagi & Ketra hanno presentato così “Ciclone”, la canzone dell’estate 2020, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “è arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensae siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano; Mariah, artista di Miami e astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano”. Grande entusiasmo anche da parte di Elodie reduce da un anno davvero pazzesco. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Andromeda”, la cantante sta dominando le classifiche di vendita con “Guarana” ha accettato ben volentieri di tornare a lavorare con loro dopo il grande successo di “Margarita”: “è stato un piacere tornare a lavorare con i ragazzi. “Ciclone” è molto diversa. Italiana e internazionale allo stesso tempo. Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings mi sono messa ad urlare”. Una cosa è certa: Takagi & Ketra a Fanpage (data 11 luglio 2020) hanno raccontato: “comporre una hit estiva non è affatto facile. Il pop italiano è probabilmente il genere più difficile da fare in Italia”.





