Takagi&Ketra con “Shimmy Shimmy” a Battiti Live/ La carriera “lanciata” da Rocco Hunt

Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, quel sodalizio che fa rima con hit estiva

Takagi&Ketra, duo di produttori dall’inconfondibile sound, anche quest’estate propongono la loro hit estiva in collaborazione con Giusy Ferreri, dal titolo Shimmy Shimmy. Questa è il loro terzo successo insieme, dopo Amore e Capoeira e Jambo. Il formidabile trio sono stati tra i primi ospiti della trasmissione itinerante Battiti Live, che ogni estate porta nelle migliori location pugliesi i brani di maggior successo della bella stagione. Non c’è due senza tre dichiarano i due re mida della musica e grazie all’amicizia che li lega alla cantante, sono riusciti a sfornare l’ennesimo disco d’oro. Il loro segreto, secondo la loro più recente intervista, sta nel saper miscelare le sonorità medio orientali con la voglia di divertirsi, esplorando territori sempre nuovi. Il tutto in uno straordinario e vincente mix fatto di strumenti e movenze particolari. Giusy Ferreri, ammette di essere stata colpita anche quest’anno dalla loro proposta e di essere ben felice di continuare ad effettuare insieme il loro viaggio musicale.

Takagi&Ketra, quella carriera esplosa “grazie” a Rocco Hunt

Takagi&Ketra hanno iniziato a collaborare nel 2014, quando hanno scritto il pezzo per Rocco Hunt Nu Juorno buono, che ben presto è diventato un successo. La loro scalata non ha conosciuto mai momenti bui, anzi, si devono a loro tutti i maggiori successi estivi degli ultimi anni, da l’Esercito del selfie, sino a Ciclone, vantando anche collaborazioni di tutto prestigio. Giusy Ferreri deve il suo esordio a X Factor, trasmissione che non vince ma che le procura tanta popolarità, grazie al brano Non ti scordar mai di me. La cantante tramite il suo profilo facebook ha messo al corrente i suoi fan della date delle sue esibizioni dal vivo. Una serie di concerti in giro per tutto lo stivale, che assumono una rilevanza ancora più importante visto il lungo periodo di astinenza.

