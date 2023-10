Take That: “Windows ci ha riuniti e ci ha reso felici…”/ Lo spoiler sul ritorno della band

Take That tornano alla musica: la boyband é orfana di Robbie Williams e…

I Take That segnano la nuova reunion, con il rilascio del nuovo singolo Windows, apripista del nuovo album This Life. Ebbene sì, per la gioia dei fedeli supporters della boyband britannica rimasta orfana del membro fondatore più famoso Robbie Williams, i Take That si preparano per una reunion in grande stile, che non risparmia l’Italia.

A luglio, infatti, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald saranno in concerto in Italia. Ed é così che si profila un nuovo chapter nella vita artistica della formazione musicale, dopo almeno trent’anni di carriera costellata di grandi successi, tra cui la storica ballad Back for good con Robbie Williams, alle origini.

Windows é il nuovo singolo dei Fab 3, dopo l’addio di Jason Orange e Robbie Williams: la nuova era musicale della boyband

Windows, il cui video é stato caricato su YouTube dall’account della band, apre la musica dei Take That a This Life, il nuovo album in uscita il 24 novembre su tutte le piattaforme musicali. Il nuovo progetto musicale segue il rilascio di almeno sei anni fa, dell’album Wonderland, edito nel 2017.

I Take That hanno alzato il sipario sulla loro nuova era discografica. E dopo l’addio di Robbie Williams i Take That restano organi anche di Jason Orange nel 2014. Tuttavia si dicono fieri della nuova reunion di ritorno alla musica, in uno statement rilasciato via Instagram: ” Windows è la canzone che ci ha riunito e ci ha reso felici nuovamente. Ha davvero aperto la porta (o la finestra!) a una nuova era dei Take That e amiamo che questa metafora sia stata così splendidamente esplorata nel video”, sono le prime parole a caldo che la boyband rilascia via social, nell’anticipazione del rilascio del nuovo album, dai profili ufficiali social dove sono resi noti tutti gli aggiornamenti dei fantastici tre cantanti britannici.

