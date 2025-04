Taken 3 – L’ora della verità, film su Italia 1 diretto da Oliver Megaton

Venerdì 11 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, il film Taken 3 – L’ora della verità. Si tratta di un action thriller uscito sul grande schermo nel 2015, per la regia di Oliver Megaton e basato su un testo scritto da Luc Besson, con la collaborazione di Robert Mark Kamen. Il regista aveva già diretto il capitolo precedente della saga, Taken – La vendetta, ed è conosciuto per altri film realizzati in collaborazione con Luc Besson, come Transporter 3 e Colombiana.

Il protagonista principale del film Taken 3 – L’ora della verità è Liam Neeson, che interpreta il personaggio di Bryan Mills, un ex agente operativo. Altri personaggi sono Kimberly “Kim” Mills, interpretata da Maggie Grace, l’ispettore Franck Dotzler, a cui ha dato il volto Forest Whitaker, Stuart St. John, interpretato da Dougray Scott, Lenore Mills-St. John, interpretato da Famke Janssen e i detective Smith, Garcia e Johnson, a cui hanno dato il volto rispettivamente Dylan Bruno, Don Harvey e Al Sapienza.

La trama del film Taken 3 – L’ora della verità: l’omicidio di Lenore

Taken 3 – L’ora della verità ruota ancora una volta intorno a Bryan Mills, un ex agente operativo che ormai dedica il suo tempo ai familiari, tra i quali la figlia Kim, studentessa universitaria, e l’ex moglie Lenore che è in crisi con il nuovo marito, Stuart, dal quale sta divorziando. Lenore incontra Bryan a cui descrive la situazione, ma dopo Stuart lo raggiunge e di chiede di non parlare più con Lenore.

Stuart riesce a usare di nascosto il cellulare di Bryan e manda un messaggio sul cellulare di Lenore chiedendole di parlare e lei, la quale accetta chiedendo di fare colazione insieme. Una volta tornato a casa dopo aver comprato la colazione, Bryan la trova sul letto con la gola squarciata e nello stesso momento giungono degli agenti della polizia, sotto la guida di Franck Dotzler, che cercano di arrestarlo credendolo colpevole dell’omicidio.

Bryan fugge e si nasconde in una casa “sicura”, nella quale ha una dotazione di dispositivi elettronici per la sorveglianza e di armi. Da alcuni filmati di videosorveglianza riesce a vedere che Lenore è stata rapita da un gruppo di uomini con dei tatuaggi. Anche in questo caso sopraggiungono i poliziotti per ammanettarlo, ma Bryan riesce comunque a fuggire con un’auto della polizia.

Successivamente Bryan rapisce Struart e lui ammette di aver rivelato ad un ex socio in affari, Malenkov, della polizza vita di Lenore che è stata uccisa proprio dalla banda di Malenkov. Bryan, aiutato dai suoi ex colleghi ed anche da Stuart elimina gli uomini della banda ed anche Malenkov che prima di morire gli confessa che a ideare tutto il piano è stato proprio Stuart per incastrarlo e intascare i soldi della polizza vita.

Una volta scoperto, Stuart dopo aver sparato a Sam rapisce la figlia Kim per usarla come ostaggio e fuggire con il denaro. Bryan arriva all’aeroporto con una Porsche che era di Malenkov ed impedisce a Stuart di decollare distruggendo il carrello dell’aereo. Bryan a questo punto vorrebbe uccidere il rivale ma decide di consegnarlo all’ispettore Dotzler. Il film si chiude con Bryan che viene scagionato da tutte le accuse.