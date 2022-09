Taken 3 – L’ora della verità/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson

Taken 3 – L’ora della verità, su Italia 1 diretto da Olivier Megaton

Questa sera, lunedì 19 settembre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda “Taken 3 – L’ora della verità”, film del 2015 diretto da Olivier Megaton, scritto da Luc Besson con Robert Mark Kamen. La pellicola è il terzo capitolo della saga dedicata all’ex agente Bryan Mills, interpretato da Liam Neeson: il primo film “Io vi troverò” è uscito nel 2008 e il secondo “Taken – La vendetta” nel 2012.

Nel 2017 sulla NBC è andata in onda la serie televisiva prequel “Taken”, con Clive Standen nei panni del giovane agente della CIA Bryan Mills. Le riprese si sono svolte in Spagna, a Murcia ed Alicante, in Francia, agli studios Cité du Cinéma, di Saint-Denis, e negli Stati Uniti d’America, ad Atlanta e Los Angeles e alla USC, University of Southern California.

Taken 3 – L’ora della verità, la trama del film

Ecco la trama di “Taken 3 – L’ora della verità“. L’ex agente Bryan Mills incontra la ex moglie Lenore, che sta divorziando dal nuovo marito Stuart. La mattina seguente, dopo aver ricevuto un messaggio da Lenore, Bryan si presenta a casa sua e la trova morta sul letto con la gola tagliata.

Mills viene accusato del delitto e inizia così la sua fuga per eludere CIA, FBI e polizia. Bryan si metterà sulle tracce degli assassini, cercando di proteggere sua figlia Kim, in dolce attesa. L’ex agente riuscito a scoprire che è stato proprio Stuart a pianificare l’omicidio di Lenore ed a incastrare Bryan per ottenere la sua polizza assicurativa di ben 12 milioni di dollari.

