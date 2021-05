Taken 3 l’ora della verità/ Video, su Italia 1 il film con Liam Neeson (28 maggio)

Taken 3 l’ora della verità andrà in onda oggi, venerdì 28 maggio, nella prima serata di Italia 1, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola diretta dal regista francese di origini italiane Olivier Megaton, di genere azione, giallo o thriller che racconta il seguito di ben altri due film della serie. La saga ebbe inizio nel 2008 e vede come protagonista Liam Neeson nei panni di Bryan Mills, ci sono poi Forest Whitaker che interpreta Franck Dotzler, Famke Janssen nei panni di Lenore St. John e la bella Maggie Graceche recita nei panni di Kim Mills. Le musiche sono state eseguite da Nathaniel Méchaly.

Taken 3 l’ora della verità, la trama del film

Ora andiamo a leggere la trama di Taken 3 l’ora della verità. Un agente ormai in pensione seppur molto giovane, Bryan Mills si occupa di quella che purtroppo non è più la sua famiglia. La figlia Kim ormai grande, frequenta l’università e scopre di essere incinta del suo fidanzato. L’ex moglie invece Lenore, è prossima al divorzio dal suo secondo marito, Stuart che purtroppo non sembra volerla lasciare andare. sarà proprio Bryan a chiamare Stuart per convincerlo a starle lontano. Sarà proprio quest’ultimo a mandare un sms a Lenore per uscire insieme dal cellulare di Bryan che vedendo ricevendo la proposta di fare colazione insieme esce a comprare qualcosa. troverà la moglie morta sul letto accoltellata e la polizia che lo accusa dell’omicidio a causa delle impronte digitali trovate sul corpo di lei. L’uomo riesce a scappare, rifugiandosi in quella che nel gergo viene definita casa sicura. Qui ha la possibilità di vedere i filmati in cui la moglie viene rapita da uomini con dei tatuaggi, anche in questa occasione ci sarà la polizia pronta ad arrestarlo, ma riesce comunque a scappare.

Kim, la figlia, dopo essere stata ai funerali della madre, beve una bevanda alterata dal padre perché stia male, lui arriverà in tempo per darle l’antidoto e scopre che la polizia l’ha messa sotto controllo così come Stuart il patrigno che le ha messo dietro delle guardie del corpo, cosa che prima non aveva mai fatto. L’uomo apprenderà anche della gravidanza della figlia. Dopo aver rapito Stuart, questi gli confessa di avere dei debiti e aver confessato ai suoi aguzzini che la moglie aveva una polizza sulla vita per questo è stata uccisa. L’uomo parte così alla volta di Oleg Malankov per ucciderlo, quest’ultimo però gli conferma che è stato l’ex marito a inventarsi la storia per scappare con i 12 milioni di dollari dell’assicurazione della moglie. Stuart infatti sfruttando il momento scappa con Kim come ostaggio, ma Bryan grazie alla Porche di Oleg Malankov riesce a raggiungerlo e convincere la polizia della sua innocenza. Così nonostante abbia l’occasione di uccidere l’uomo, lo lascia al comandante dell’FBI perché lo arresti. Durante la scena fiale, Bryan e Kim scelgono insieme i nomi del nascituro, decidendo di commemorare la madre nel caso si tratti di una femmina.

Video, il trailer del film "Taken 3 l'ora della verità"





