Il 4 aprile alle 21:20 è in programmazione su Italia 1 il film d’azione e thriller Taken – La vendetta, girato nel 2012. La regia del film porta la firma di Olivier Megaton, mentre le musiche sono di Nathaniel Mechaly. Da segnalare la partecipazione del film di Luc Besson che ha collaborato al soggetto, alla sceneggiatura e alla produzione. Protagonista del film è Liam Neeson, candidato all’Oscar come migliore attore nel 1994 per la sua interpretazione di Oskar Schindler nel film Schindler’s List. Ha partecipato ad altri film di successo come Rob Roy, Michael Collins e Kinsey e ha interpretato il Maestro Jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars – Episodio 1 – La minaccia fantasma.

Nel cast di Taken – La vendetta c’è anche Famke Beumer Janssen, attrice ed ex modella olandese che ha recitato nel film di 007 GoldenEye e nel film X-Men. Altro nome di spicco è quello di Maggie Grace, che ha raggiunto la popolarità interpretando Shannon Rutherford nella serie tv Lost.

Taken – La vendetta, Italia 1: la mafia albanese si ribella

Qual è la trama di Taken – La vendetta? Bryan Mills, potente mafioso, giura vendetta dopo l’uccisione di alcuni criminali albanesi. Proprio i mafiosi albanesi torturano Jean-Claude, scoprendo l’identità di Bryan, con l’aiuto di alcuni funzionari corrotti. Nei confronti di Bryan viene organizzato un attentato mentre questo si reca a Istanbul per fare da guardia del corpo ad un potente funzionario, e porta con sé la ex moglie e la figlia.

Kim lascia i genitori soli, sperando che possano riconciliarsi, ma i mafiosi albanesi catturano Lenore, costringendo Bryan ad arrendersi, che però riesce ad avvertire la figlia di nascondersi nella sua stanza d’albergo. Bryan e Lenore vengono portati in un nascondiglio segreto, bendati. Durante il tragitto però Bryan memorizza i suoni e i rumori per ricostruire mentalmente il percorso. Bryan si ritrova dinanzi al boss, che gli rivela il suo piano: far soffrire Bryan torturando la sua famiglia.

Lenor viene ferita alla gola e appesa a testa in giù, per dissanguarsi lentamente. Kim tra mille difficoltà raggiunge il padre e riesce a fargli recapitare una pistola. Bryan si libera e uccide i suoi carcerieri, ma è costretto a lasciare Lenor, ormai in fin di vita, per salvare Kim.

Padre e figlia dopo un’acrobatica fuga rubano un taxi e tornano al nascondiglio, ma Lenore è già stata portata via. Bryan lascia Kim all’ambasciata americana per metterla al sicuro e va alla ricerca di Lenore. Scoperto il nuovo covo elimina uno dopo l’altro tutti i criminali, fino al faccia a faccia finale con il boss che viene ucciso con uno stratagemma da Bryan. Sul finale di Taken – La vendetta, Lenore viene salvata e i tre tornano sani e salvi in America, dove Kim consegue la tanto sospirata patente.