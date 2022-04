Taken La Vendetta/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson

Taken La Vendetta, film di Italia 1 diretto da Oliver Megaton

Taken La Vendetta lo vedremo oggi, 21 aprile, dalle ore 21:20, su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici Azione e thriller e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2012. Il regista di questo film risulta essere Oliver Megaton mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Luc Besson e Robert Mark Kamen.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser, John Gries, Luke Grimes e D.B. Sweeney. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Nathaniel Mechaly mentre la fotografia della pellicola è stata messa a punto dal tecnico Romain Lacourbas.

Taken La Vendetta, la trama del film: un ex agente speciale che…

Leggiamo la trama di Taken La Vendetta. Bryan Mills è un ex agente speciale che è riuscito a trovare le figlie uccidendo alcuni criminali albanesi. Tuttavia, ora deve fronteggiare la vendetta dei familiari di coloro che ha ucciso. Difatti, proprio durante il funerale di uno di questi criminali, un importante boss mafioso giura di vendicare il proprio figlio. Bryan nel frattempo vive a Los Angeles, ignaro di quello che può accadere. Difatti, l’ex agente svolge tranquillo la sua vita e continua per la sua strada cercando di prendersi cura dell’ex moglie e delle figlie. Tuttavia, attraverso tortura e corruzione, i criminali che lo cercano riescono a identificarlo e arrivano fin da lui. A quel punto Bryan si ritroverà nuovamente a dover utilizzare le maniere forti per riuscire a proteggere la sua vita e quella della sua famiglia. In seguito a numerosi combattimenti, Bryan si troverà alla resa dei conti con coloro che lo vogliono morto. Ma riuscirà a salvarsi questa volta o la sfida è troppo grande per lui? Un uomo desideroso di vendetta non si ferma dinanzi a nulla ma Bryan è pronto a sfatare questo mito.

Il video del trailer "Taken La Vendetta"













