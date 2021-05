Taken la vendetta/ Video, su Italia 1 il film con Liam Neeson (oggi, 21 maggio)

Taken la vendetta vain onda dalle ore 21.20 di oggi, 21 maggio, su Italia 1. Il film, prodotto dal famoso regista francese Luc Besson nel 2008, è stato girato nel 2012, ed è il sequel di Io vi troverò. Il film vede come protagonisti principali Liam Neeson, Maggie Grace e Framke Janssen. Il genere del film è azione/thriller, offrendo così una vera e propria produzione improntata su una spirale di violenza e di tensione che culmina con innumerevoli colpi di scena, complice soprattutto la grande presenza scenica di Liam Neeson.

Sicuramente non si sentiva la necessità di questo film dopo che il primo capitolo aveva conquistato il pubblico di tutto il mondo. La produzione avrà anche la geniale idea di mandarne in onda un terzo che ha però rialzato un po’ la saga.

Taken la vendetta, la trama

La trama del film Taken la vendetta ruota attorno alle vicende di Bryan Mills. Il film si apre durante il funerale di alcuni criminali albanesi, uccisi dallo stesso Bryan Mills. Durante la solenne cerimonia, il padre di uno dei mafiosi uccisi giura vendetta, desiderando così la testa di Bryan. Per l’uomo, dunque, è tempo di prendere misure drastiche e di cercare di salvarsi ancora una volta dalla spirale di violenza. Nel frattempo, Bryan sta continuando la sua solita vita: continua a fare la guardia del corpo e nel frattempo cerca di continuare a tenere saldi i rapporti con la sua ex moglie e con sua figlia, alla quale sta dando lezioni di guida. Tuttavia, gli albanesi decidono torturare Jean Claude, facendosi così dire che volto ha Bryan.

Inoltre, grazie ai funzionari corrotti albanesi, i mafiosi riescono a scoprire la prossima destinazione di Bryan: egli infatti si sta recando in Istanbul dove dovrà fare la guardia del corpo ad un importante sceicco. Il problema sorge nel momento in cui Bryan decide di portare con sé sua moglie Lenore e sua figlia Kim. Una volta giunti in città, la famiglia si gode Istanbul, e Kim decide di fare in modo che Lenore e Bryan restino insieme per riconciliarsi. Tuttavia, i mafiosi albanesi arrivano fino alla famiglia di Bryan e rapiscono i due coniugi. I due quindi vengono portati in una stanza, dove Lenore viene ferita alla gola e messa a testa in giù per farla morire dissanguata; una volta giunti sul posto, quindi, il mafioso spiega a Bryan i motivi per i quali ha fatto tutto questo, dicendogli dunque che ha intenzione di torturarlo e di fargli provare dolore per quanto fatto a suo figlio.

Kim nel frattempo riesce ad entrare in possesso delle coordinate dove si trovano i genitori, e riesce a portare un’arma a Bryan che nel frattempo si è liberato dalle catene ed è pronto a compiere la sua vendetta per salvare la sua famiglia. Tuttavia, Kim è costretta a proseguire da sola: Lenore infatti è fortemente indebolita dall’emorragia. Bryan riesce a mettere in salvo la moglie e la figlia consegnandole all’ambasciata americana, ma ha un conto in sospeso con il boss: egli quindi si porta presso la sua dimora, e nonostante abbia la possibilità di ucciderlo, getta la pistola e gli dice che è disposto a chiudere la storia in pace, stanco soprattutto di dover scappare continuamente e di doversi guardare sempre le spalle da quando la storia è cominciata.

Il boss però inizialmente accetta, ma appena Bryan si distrae cerca di ucciderlo: tentativo vano, perché successivamente Bryan ucciderà il boss mettendo così fine alla spirale di vendetta e di violenza cominciata. Tempo dopo, i due coniugi hanno ritrovato finalmente la serenità, e Kim è riuscita a prendere la tanto agognata patente di guida; la famiglia, inoltre, accetterà finalmente il fidanzato di Kim, dando così vita finalmente ad una spirale di serenità dopo tanta sofferenza e violenza ingiustificata.

Video, il trailer del film “Taken la vendetta”





