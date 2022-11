Takeoff, morto dopo sparatoria in Texas/ Video, TMZ diffonde filmato uccisione

Il giorno dopo l’uccisione del rapper Takeoff, TMZ ha pubblicato il video in cui mostra gli attimi prima della morte dello stesso artista, nonché quelli subito susseguenti. Nel filmato in questione, che trovate poco più sotto, si vede appunto Takeoff litigare con quello che sarà il suo omicida, o meglio discutere… per delle cause decisamente futili. Se il tutto verrà confermato, infatti, sembra che a scatenare la furia omicida dell’uomo che ha assassinato a sangue freddo Takeoff sia stato un semplice diverbio sul basket, la pallacanestro.

Il video reso pubblico da TMZ sarebbe stato registrato con il telefonino da una donna presente sulla scena al momento della tragedia, e si vedono Qauvo e Takeoff mentre parlano con altri soggetti in maniera tutto sommato tranquilla. Ad un certo punto si sente Quavo che dice: “Andiamo, non starò qui a litigare per del basket”, sottolineando appunto la futilità della discussione, e la voglia di andarsene. Peccato però che, una volta che lo stesso abbia tentato di allontanarsi dalla scena, gli interlocutori estraggono le armi da fuoco, sparando una serie di colpi in direzione della folla.

TAKEOFF, MORTO RAPPER DEI MIGOS: IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Purtroppo alcuni di essi raggiungeranno proprio Takeoff, che di fatti morirà sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. Nel secondo video pubblicato da TMZ si vede Quavo cercare di soccorrere il rapper assieme ad altri amici presenti, quando ormai non vi era già più nulla da fare: anche il successivo intervento del personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso dell’artista.

Takeoff aveva solo 28 anni ed era il membro più giovane del gruppo rap Migos insieme a Quavo, vero nome Quavious Keyate Marshall, e ad Offset, vero nome Kiari Kendrell Cephus. La loro veniva considerata una delle migliori band rap degli ultimi anni, grazie al successo ottenuto da singoli come “Bad and Bougee”, “MotorSport”, “Stir Fry” e “Walk It Talk It”, e a collaborazioni con Drake, Nicki Minaj, Cardi B, ex moglie di Offset e Travis Scott.

