Takeoff, rapper dei Migos, morto in Texas/ Ucciso in sparatoria in sala bowling

Takeoff, rapper americano noto per essere uno dei tre membri del famoso gruppo hip hop Migos, è morto a Houston, in Texas, mentre si trovava insieme al compagno di band nonché zio Quavo in una sala da bowling. È stato coinvolto in una sparatoria nata a causa di una lite. Almeno una pallottola, secondo quanto riportato da Tmz, lo avrebbe raggiunto alla testa, uccidendolo sul colpo. L’amico è rimasto invece illeso.

Il mondo della musica dunque è a lutto per la scomparsa dell’artista, il cui vero nome era Kirshnik Khari Ball, che aveva soltanto 28 anni e non aveva nulla a che vedere con il conflitto a mano armata che si è generato all’interno della sala giochi. Takeoff stava infatti giocando a dadi con Quavo quando è scoppiato il caos. Lo zio ha cercato di soccorrerlo, ma ormai non c’era nulla da fare. Anche i medici accorsi non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Altre due persone sono rimaste ferite nella sparatoria, ma non è stato reso noto quali siano le loro condizioni.

Takeoff, rapper dei Migos, morto in Texas: chi era

Kirshnik Khari Ball, in arte Takeoff, il rapper dei Migos morto in Texas per un colpo di arma da fuoco, nell’ultimo decennio aveva scalato le classifiche con la sua band. Il gruppo Hip Hop era nato nel 2008 in Georgia ed era tutto a conduzione familiare. Quavo infatti era lo zio, mentre Offset, l’altro membro, era suo cugino. Soltanto lo scorso 31 ottobre il trio aveva pubblicato il video musicale Messy.

Due ore prima della sparatoria inoltre Takeoff aveva pubblicato sui social network una fotografia in cui si trovava proprio nella sala da bowling, che frequentava spesso. È lì che ha perso la vita a soli 28 anni. La Polizia di Houston adesso sta indagando per individuare il colpevole dell’omicidio.

