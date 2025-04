È di pochi giorni fa la presentazione ufficiale del nuovo francobollo ordinario dedicato all’azienda Talarico Cravatte che da 25 anni rappresenta una vera e propria eccellenza della sartoria Made in Italy con un posto in primissimo piano al fianco delle istituzioni negli eventi pubblici con i Capi di Stato esteri e un fatturato in forte e costante crescita che ne dimostra l’interesse anche tra la popolazione: all’evento – che si è tenuto a Roma – era presente il fondatore di Talarico Cravatte Maurizio Talarico; ma anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e di altre personalità di spicco delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.

La scelta di conferire la simbolica onorificenza a Talarico Cravatte è legata al progetto del Ministero di Adolfo Urso di valorizzazione delle Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy del settore tessile, puntando i riflettori su uno dei marchi italiani che meglio rappresentano quella millenaria tradizione sartoriale del Bel Paese; mentre ovviamente il francobollo ordinario è già disponibile per l’acquisto per tutti i collezionisti tramite il sito ufficiale delle Poste Italiane con un valore nominale di 1 euro e 70 centesimi.

“Siamo estremamente onorati – ha spiegato all’evento di Roma il fondatore di Talarico Cravatte Maurizio Talarico – di ricevere questo prestigioso riconoscimento” che oltre a celebrare la chiara “eccellenza artigianale” del brand calabrese, suggella ulteriormente il legame dell’azienda “con la tradizione sartoriale” del Bel Paese; il tutto in una vera e propria celebrazione della “passione e dedizione” che accompagna ogni loro creazione, ma anche del “valore dell’artigianato” intramontabile.

La storia decennale di Talarico Cravatte: gli artigiani partner ufficiali del governo dal 2014

Fondata nel 1999 da Maurizio Talarico, la Talarico Cravatte ha saputo presto ritagliarsi un ruolo di primissimo piano tra i brand tessili italiani grazie ad un’attenta e meticolosa scelta dei materiali – che oggi vanno dalla seta fino al cashmere, passando per il lino – accompagnata dalla cura artigianale per ogni dettaglio che ancora oggi nonostante gli sviluppi tecnologici passa per gli orli cuciti a mano dai veri e propri maestri del mestiere.

Non a caso il brand Talarico Cravatte è diventato una sorta di ambasciatore dello stile italiano, partner ufficiale del governo dal 2014 per gli omaggi ai Capi di Stato durante le visite istituzionali – ed un esempio è il recente G7 di Borgo Egnazia -, scelto anche per gli omaggi del padiglione italiano all’imminente Expo 2025 di Osaka: attualmente l’azienda vanta un fatturato di oltre 4 milioni di euro ed una costante crescita annua del 24% con il management rimasto tra le file della famiglia Talarico e una visione che guarda all’internazionalizzazione.