TALE E QUALE SHOW 2019/ Antonio Mezzancella il top ma attenti a Francesco Monte…

Prende il via ufficialmente il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, il programma delle imitazioni condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai 1. Il vincitore della settima puntata è Antonio Mezzancella, che ha portato sul palco un Ultimo “straordinario”. Tutti e quattro i giudici – Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Alessandro Siani – si sono detti d’accordo nel collocarlo sul podio. Oltre a lui, hanno fatto un ottimo lavoro anche Francesco Monte e Agostino Penna, rispettivamente secondo e terzo nella classifica finale. Questo l’esito, dal basso all’alto: Massimo Di Cataldo (28 punti), Vladimir Luxuria (33), Lidia Schillaci (36), Davide De Marinis (37), Giovanni Vernia e Jessica Morlacchi (41), Tiziana Rivale (42), Alessandra Drusian (50), Roberta Bonanno (54), Agostino Penna (58), Francesco Monte (65) e Antonio Mezzancella (79).

La vittoria di Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show

Un Ultimo davvero convincente, quello proposto da Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show. Il torneo dei campioni si apre favorevolmente per lui e per quasi tutti i concorrenti di questa edizione. Non si parla solo di punteggio: più o meno tutti, a partire dall’ultima volta che hanno messo piede su quel palco, hanno fatto enormi progressi. Si pensi a Francesco Monte, una delle sorprese in assoluto più gradite di quest’anno (e non solo). Pur essendo in competizione coi migliori concorrenti delle ultime due edizioni, Monte non se la cava affatto male. Anzi: è suo il secondo posto, assegnato a lui e al suo impeccabile Gianluca Grignani. In pochi, forse, ci avrebbero scommesso, ma la verità è che Monte è davvero uno dei personaggi-rivelazione di questa stagione televisiva. Sono ben lontani i tempi del reality show, che purtroppo – c’è da dirlo – hanno contribuito a gettare discredito sulla sua persona e a renderlo di fatto meno credibile.

Tale e Quale Show un’occasione di riscatto…

Un altro che a Tale e Quale Show 2019 ha avuto la sua occasione di riscatto è stato Agostino Penna. Dopo aver vinto questa edizione, infatti, Penna è stato contattato in massa da decine di datori di lavoro. Tutti lo vogliono in televisione, soprattutto perché è un ottimo musicista. Stessa identica storia per Jessica Morlacchi: chi l’avrebbe mai detto, che l’ingenua e infantile cantante dei Gazosa nascondesse un animo così frizzante? A parte la storia di Monte e tutta la farsa della loro liaison, la Morlacchi è una persona molto (auto)ironica. Una specie di Virginia Raffaele che però sa pure cantare. Le imitazioni? Le fa. Il cabaret? Pure. Insomma, è uno di quei personaggi che la tv stava cercando. Nella prossima puntata, Jessica vestirà i panni di Loretta Goggi. Queste le assegnazioni: Massimo Di Cataldo dovrà interpretare Paul McCartney; Alessandra Drusian, Shirley Bassey; Francesco Monte, Nek; Antonio Mezzancella, Luciano Ligabue; Vladimir Luxuria, Elvis Presley; Davide De Marinis, Fabio Rovazzi; Lidia Schillaci, Edith Piaf; Roberta Bonanno, Rita Pavone; Agostino Penna, Eduardo De Crescenzo; Tiziana Rivale, Madonna; Giovanni Vernia, Renato Carosone.



