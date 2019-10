Tale e Quale Show 2019/ Diretta 4a puntata e classifica: Serena Rossi quarto giudice

TALE E QUALE SHOW 2019, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Venerdì 4 febbraio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2019 che, anche la settimana scorsa, si è aggiudicato la gara degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 3.755.000 spettatori pari al 19.2% di share e confermandosi tra i programmi più amati e seguiti dal pubblico. Questa sera, alle 21.15, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, i tredici protagonisti torneranno in pista per regalare ai telespettatori tredici nuove esibizioni, rigorosamente dal vivo, preparate dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e dalla “actor coach” Emanuela Aureli e accompagnate dalla musica dell’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Come ogni venerdì, anche questa sera, le esibizioni dei concorrenti saranno dai giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Anche nella puntata odierna ci sarà un giudice speciale ovvero Serena Rossi che, proprio a Tale e Quale Show ha tirato fuori tutto il suo talento vocale.

TALE E QUALE SHOW 2019: LE ESIBIZIONI

Quali esibizioni animeranno la nuova puntata di Tale e Quale Show 2019? Anche questa sera, i tredici concorrenti dovranno interpretare i più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Quali saranno, dunque, le imitazioni in programma in questa nuova puntata? Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sara Facciolini dovrà interpretare Loredana Berté, Eva Grimaldi si calerà nei panni di Alice, Jessica Morlacchi sarà Celine Dion, Lidia Schillaci si trasformerà in un uomo calandosi nei panni di Stevie Wonder, Davide de Marinis sarà uno degli idoli dei giovanissimi come Achille Lauro, Tiziana Rivale interpreterà Tina Turner, Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra, Francesco Monte dopo aver interpretato Ed Sheeran si metterà alla prova con Cesare Cremonini, Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte, Agostino Penna dovrà vedersela con il toccante ricordo di Lucio Dalla e David Pratelli sarà Christian De Sica.

LA CLASSIFICA DI TALE E QUALE SHOW

Il vincitore della scorsa puntata è stato Francesco Monte che ha battuto la concorrenza interpretando Ed Sheeran. Al secondo posto, invece, si è piazzato Agostino Penna mentre su gradino più basso del podio si è piazzata Tiziana Rivale. La classifica provvisoria vede adesso in testa Agostino Penna, seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross. E poi Francesco Monte, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Flora Canto, Francesco Pannofino, David Pratelli, Eva Grimaldi e Sara Facciolini. I punti in palio questa sera sono ancora più importanti poiché tra due settimane, nel corso della sesta puntata, terminerà la prima parte del varietà con la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 9”. Chi sarà, dunque, il vincitore della quarta puntata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA