Tale e Quale Show 2019/ Diretta e Classifica: giudice speciale Gabriele Cirilli

TALE E QUALE SHOW 2019 ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Venerdì 11 ottobre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti trasmette la quinta puntata di Tale e Quale show 2019. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il varietà torna in onda con un nuovo appuntamento in cui non mancheranno il divertimento e le emozioni. Tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo, diretti dal maestro Pinuccio Pirazzoli per cercare di conquistare la giuria in vista del rush finale. Tra una settimana, infatti, sarà eletto “Campione di Tale e Quale Show 9”. A giudicare tutte le imitazioni della serata ci saranno gli immancabili Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Paneriello. Giudice speciale della serata, invece, sarà Gabriele Cirilli che torna nello show di cui è stato un grande protagonista prima come concorrente e poi come spalla di Carlo Conti dando vita ad imitazioni che, ancora oggi, sono amatissime dal pubblico.

LE IMITAZIONI DELL’11 OTTOBRE DI TALE E QUALE SHOW

Chi dovranno imitare i tredici concorrenti di Tale e Quale Show 2019? Quali star della musica italiana e internazionale saranno portati in scena dai protagonisti dello show di Carlo Conti? Davide de Marinis interpreterà il re degli stadi ovvero Vasco Rossi, Tiziana Rivale si cimenterà con l’imitazione di Caterina Caselli, Gigi & Ross si trasformeranno in Cochi e Renato, Francesco Monte vestirà i panni di Rag’n’Bone Man, Francesco Pannofino renderà omaggio al mito di John Belushi, Agostino Penna dovrà imitare la grandissima Dionne Warwick e David Pratelli celebrerà la canzone-teatro di Giorgio Gaber, Flora Canto dovrà trasformarsi in Orietta Berti, Sara Facciolini, dopo aver conquistato tutti imitando Loredana Bertè, cercherà conferme con Cher, Eva Grimaldi ricorderà la musica disco dei Boney M., Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Mina, Lidia Schillaci, infine, sarà Alessandra Amoroso.

TALE E QUALE SHOW 2019: LA CLASSIFICA

La puntata odierna di Tale e Quale Show sarà importante per capire chi, la settimana prossima, potrà tentare di portare a casa la vittoria. La settimana scorsa c’è stato un ex aequo al primo posto conquistato sia da Sara Facciolini-Loredana Berté chee Agostino Penna-Lucio Dalla, seguiti da Tiziana Rivale-Tina Turner. La classifica provvisoria a questo punto vede Agostino Penna in testa, seguito da Tiziana Rivale, Gigi & Ross. Completano la classifica Lidia Schillaci, Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Flora Canto, Sara Facciolini, David Pratelli, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi. Chi tra questi, dunque, sarà il campione di Tale e Quale Show 2019?



