Tale e Quale Show 2019/ Diretta e classifica: Nino Frassica giudice per una notte

TALE E QUALE SHOW 2019 IL TORNEO, PENULTIMA PUNTATA: ANTICIPAZIONI

Venerdì 1° novembre, in prima serata, Raiuno trasmette l’ottava e penultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Dopo la vittoria di Agostino Penna, campione dell’edizione 2019, la settimana scorsa è andata in onda la prima puntata del torneo di Tale e Quale Show che è stata seguita da 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. A trionfare è stato Antonio Mezzancella che, dopo aver vinto la scorsa edizione, ha battuto la concorrenza portando sul palco una splendida imitazione di Ultimo. L’ottava puntata, condotta da Carlo Conti e trasmessa dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, è particolarmente importante per i concorrenti chiamati a dare il massimo per sperare di portare a casa il titolo di campione del Torneo di Tale e Quale show nella nona ed ultima puntata, in onda venerdì 8 novembre.

TALE E QUALE SHOW 2019: LE IMITAZIONI DEL 1° NOVEMBRE

Quali imitazioni renderanno frizzante l’ottava puntata di Tale e Quale show 2019? I concorrenti si sono preparati per tutta la settimana con i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci e con la “actor coach” Emanuela Aureli. Questa sera, tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Le imitazioni dell’ottava puntata sono: Agostino Penna si trasformerà in Eduardo De Crescenzo, Francesco Monte dovrà calarsi nei panni di Nek, Davide de Marinis avrà le sembianze di Fabio Rovazzi, Lidia Schillaci renderà omaggio alla classe di Edith Piaf, Jessica Morlacchi dovrà misurarsi con il talento di Loretta Goggi, Tiziana Rivale sarà Madonna, Antonio Mezzancella, dopo aver convinto tutti con Ultimo, proverà a fare lo stesso con Ligabue, Massimo Di Cataldo sarà Paul McCartney, Giovanni Vernia renderà omaggio a Renato Carosone, Roberta Bonanno si trasformerà in Rita Pavone, Alessandra Drusian sarà Shirley Bassey e Vladimir Luxuria, infine, omaggerà la memoria di Elvis Presley.

LA CLASSIFICA

A giudicare tutte le imitazioni dell’ottava puntata dello show di Raiuno sarà, come sempre, la giuria, composta da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello ai quali si aggiungerà Nino Frassica. I quattro giudici, dopo l’ultima imitazione, stileranno la personale classifica. Ai voti dei giurati si aggiungeranno i cinque punti che ogni concorrente può assegnare a se stesso o ad un collega. Al momento, la classifica vede al primo posto Antonio Mezzancella. Alle sue spalle c’è Francesco Monte, considerato la vera sorpresa di quest’ultimo mentre al terzo posto troviamo Agostino Penna. Le esibizioni di questa sera confermeranno o ribalteranno l’attuale classifica?



© RIPRODUZIONE RISERVATA