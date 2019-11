Tale e Quale Show 2019/ Diretta e vincitore: in campo i “non professionisti”

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW 2019: PUNTATA SPECIALE

Dopo la vittoria di Antonio Mezzancella che ha vinto il torneo di Tale e Quale Show 2019, il programma condotto da Carlo Conti torna in onda oggi, venerdì 22 novembre, in prima serata su Raiuno con una puntata davvero speciale. Dopo gli appuntamenti con i vip, questa sera, i protagonisti saranno gli imitatori non professionisti che, nelle precedenti settimane, hanno inviato i video delle loro imitazioni. I più bravi sono stati selezionati per dare vita ad una puntata speciale della trasmissione dal titolo “Tali e quali“. Spazio, dunque, ad imitatori bravissimi, ma sconosciuti che, nei video inviati al sito o alla redazione del programma si sono divertiti a calarsi nei panni degli artisti più famosi della musica italiana e non come Adriano Celentano, Vasco Rossi, Ornella Vanoni e così via.

TALE E QUALE SHOW 2019 “TALI E QUALI“: LE IMITAZIONI DEL 22 NOVEMBRE

12 protagonisti, non famosi, sono pronti a mettersi in gioco per vivere una serata indimenticabile. Gli imitatori della puntata speciale di Tale e Quale Show 2019 “Tali e quali” sono: il pittore Adona’ Mamo, nato a Siracusa che si calerà di Maria Callas; l’aiuto cuoco Alberto Pastorelli, nato a Venezia, che sarà Riccardo Cocciante; Armando Cesarano, nato a Gragnano (Na), che imiterà Renato Zero; il militare Claudio Sacco, di Civitavecchia, indosserà i panni di Marco Masini; il barbiere Cristian Pighi di Peschiera del Garda avrà le sembianze di Francesco Renga; il barese Fabio Cacace, disoccupato, si immergerà nel sound dei Bee Gees; l’ex calciatore di serie A Leonardo Blanchard sarà Giuliano Sangiorgi; Letizia Olivieri renderà omaggio al ricordo di Amy Winehouse; Rita Palange, ristoratrice a Firenze, darà vita ad un’imitazione speciale di Gianna Nannini; la studentessa Stella Grillo si trasformerà in Barbra Streisand; la commessa Valentina Caturelli farà ballare tutti trasformandosi in Alexia; Veronica Perseo, infine, porterà sul palco di Tale e Quale una delle popstar più amate degli ultimi anni ovvero Lady Gaga.

GLI OSPITI 22 NOVEMBRE DI TALE E QUALE SHOW

Gli imitatori della puntata speciale di Tale e Quale Show 2019 “Tali e quali” saranno giudicati dalla stessa giuria dell’edizione vip ovvero da Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada a cui si aggiungeranno tre giudici speciali ovvero Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I protagonisti di questa sera vivranno l’ebbrezza di vivere l’emozione di partecipare ad una trasmissione televisiva. Saranno, inoltre, seguiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e dall’actor coach Emanuela Aureli che li aiuteranno a preparare nel migliore dei modi le esibizioni. A truccatori e parrucchieri, invece, il compito di trasformarli fisicamente per renderli simili ai personaggi originali.



