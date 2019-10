Tale e Quale Show 2019, finale/ Diretta e vincitore: chi sarà l’erede di Mezzancella?

TALE E QUALE SHOW 2019, ANTICIPAZIONI FINALE

Venerdì 18 ottobre, in prima sera su Raiuno, Carlo Conti conduce una nuova puntata di Tale e Quale Show 2019. Quello di questa sera è un appuntamento fondamentale per i tredici concorrenti che, in queste settimane, si sono sfidati dando vita ad imitazioni perfette e sempre molto emozionanti. Solo i migliori sei, infatti, conquisteranno l’accesso alla seconda fase del programma ovvero al torneo di Tale e Quale show che prenderà il via venerdì 25 ottobre e si concluderà l’8 novembre. I migliori sei concorrenti di quest’edizione si contenderanno il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019” sfidando i migliori sei artisti della passata edizione, quella del 2018. La puntata di questa sera, dunque, è decisiva per capire chi proseguirà l’avventura. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 21.20, andrà così in onda uno sho0w imperdibile e che ogni settimana si confera leader negli ascolti.

LE IMITAZIONI DEL 18 OTTOBRE DI TALE E QUALE SHOW

Ultime imitazioni per i tredici concorrenti di Tale e Quale Show 2019 che, anche questa sera, si esibiranno dal vivo dopo essersi preparati tutta la settimana con i coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci ed Emanuela Aureli. Quali imitazioni, dunque, vedrà il pubblico di Raiuno? Tiziana Rivale interpreterà Anastacia, Gigi & Ross vestiranno i panni di Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Francesco Monte si calerà nei panni di Michael Bublé, Francesco Pannofino renderà onore alla leggenda jazz di Louis Armstrong, Agostino Penna sarà Fausto Leali, David Pratelli vestirà i panni di Adriano Celentano, Flora Canto si trasformerà in Anna Oxa, Sara Facciolini dovrà portare in scena Malika Ayane, Eva Grimaldi sarà Sophia Loren, Jessica Morlacchi iterpreterà Christina Aguilera, Lidia Schillaci si trasformerà in Maria Callas, Davide de Marinis, infine, renderà omaggio alla memoria di Lucio Battisti.

LA CLASSIFICA DI TALE E QUALE SHOW 2019

Al termine della puntata in onda questa sera, il pubblico conoscerà il campione di Tale e Quale Show 2019. La settimana scorsa ha trionfato Davide De Marinis che ha conquistato tutti interpretando Vasco Rossi sulle note di Senza parole. Nonostante la folta concorrenza, De Marinis è riuscito a battere Jessica Marlocchi che ha dato vita ad una straordinaria Mina ed una meravigliosa Dionne Warwick magistralmente interpretata da Agostino Penna. Chi sarà, invece, il vincitore di questa sera? Chi vincerà la puntata non vincerà automaticamente il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2019 che sarà decretato in base alla classifica generale. Come sempre, fondamentali saranno i voti della giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme.



