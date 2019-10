TALE E QUALE SHOW 2019/ Ha vinto Agostino Penna, ma Francesco Monte è la star!

Agostino Penna vince Tale e quale show 2019 ma la vera sorpresa è…

La sesta puntata di Tale e quale show 2019 si chiude con due vincitori. Uno è Francesco Monte, che risulta essere il migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un punteggio da record. Che sarebbe stato ancora più alto, se solo Monte non si fosse accaparrato le simpatie (e i 10 punti) di tutti, dai coach alla giuria. Si può dire che Monte abbia rischiato realmente di vincere, nonostante una partenza un po’ in sordina che gli è valsa il soprannome di “Cenerentolo”. Alla fine, Monte si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. “Perché hai fatto il modello?”, gli ha chiesto impertinente Loretta Goggi. Una domanda che, tutto sommato, è condivisibile: Monte canta davvero bene, e il suo timbro emerge prepotente anche nelle sue imitazioni. Una voce dolce, soave, quasi sommessa, che insieme al suo aspetto contribuisce a far “innamorare” tutte di lui. Voto: 8.

Tale e quale show 2019: le voci migliori

Ne sa qualcosa Jessica Morlacchi, voce un po’ sottovalutata e messa in ombra dal suo personaggio. E no, non si parla dei suoi “personaggi”, diversi di puntata in puntata, ma del personaggio-Jessica Morlacchi svampita, romanaccia e con una cotta per Francesco Monte. Jessica avrebbe davvero meritato qualcosina in più, forse addirittura quel terzo posto che invece è andato a Lidia Schillaci. Voto: 8. Anche la Schillaci, soprattutto in quest’ultima puntata, ha dato prova di essere una grande interprete. La sua imitazione di Maria Callas è stata azzeccata, tutto sommato, anche se i giudici ci hanno trovato qualche nota stonata. Voto: 8. Ma chi più di tutti meritava il primo posto è chi poi primo, effettivamente, ci è arrivato: Agostino Penna. Penna ha dato prova di essere un artista eclettico e versatile, passando con grande abilità dai panni di Lucio Dalla a quelli di Dionne Warwick. Che dire poi della sua performance di stasera? Agostino ha messo le-ali (di Fausto) per atterrare direttamente al primo posto sul podio. Voto: 9.

La sfida tra Agostino Penna e Antonio Mezzancella accenderà Tale e quale show

La settimana prossima si darà il via al torneo di Tale e quale show, in cui prevedibilmente ne vedremo delle belle. Sarà interessante il confronto tra Agostino Penna e Antonio Mezzancella, rispettivamente i vincitori di questa e della scorsa edizione del programma. Entrambi fuoriclasse, si sono distinti per la loro grande bravura e fedeltà nell’imitare i vari cantanti. Il cavallo di battaglia di Mezzancella resta Claudio Baglioni, mentre quello di Penna si è scoperto essere Lucio Dalla. In gara, oltre a quest’ultimo, ci saranno Francesco Monte, Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale. Eliminati Gigi & Ross, Flora Canto, David Pratelli, Francesco Pannofino, Sara Facciolini ed Eva Grimaldi.



