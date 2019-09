Tale e Quale Show 2019, Pagelle 2a puntata/ Agostino Penna vince, anche Schillaci avrebbe meritato

Pagelle seconda puntata Tale e Quale Show 2019

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 va in archivio con la vittoria di Agostino Penna. Il concorrente ha messo tutti d’accordo con la sua interpretazione magnifica di Gateano Curreri, al punto tale da far scivolare alle spalle due mostri sacri come Gigi e Ross e Lidia Schillaci. Partiamo dall’esibizione di Penna, che sia dal punto di vista del look che della credibilità vocale è valso almeno un 8 in pagella. Avrebbero meritato qualcosina in più Gigi e Ross con Ermal Meta e Fabrizio Moro: sono stati sorprendenti, inoltre vanno considerate le molteplici difficoltà da affrontare in un’esibizione non certo semplice; voto 8,5. Un 9 lo merita Lidia Schillaci, anche se nella classifica finale ha chiuso soltanto terza. La sua Giorgia è andata oltre l’imitazione: con ‘Come potrei’ è da 9 in pagella.

Tale e Quale Show 2019, i flop della seconda puntata

Secondo i giudici di Tale e Quale Show 2019, Sara Facciolini, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi sarebbero da ultimi tre posti in classifica. Bene per l’impegno, male per l’esecuzione sul palco. Sicuramente non sono stati del tutto convincenti, specialmente Francesco Pannofino che comunque ha dovuto fare i conti con due imitazioni difficili in queste due prime puntate. Al noto doppiatore un 5,5 in pagella; Sara Facciolini almeno un voto in più, mentre Eva Grimaldi effettivamente non ha convinto (voto 5). Un 6,5, per l’applicazione, lo diamo a Francesco Monte. Un voto piuttosto abbondante e generoso per incoraggiarlo dopo le tante critiche ingiuste dal web. Può sicuramente dare di più, così come Jessica Morlacchi che ha chiuso con un deludente sesto posto in classifica. Né top né flop invece gli altri concorrenti, ovvero Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Davide Pretelli e Flora Canto.

Tale e Quale Show 2019, i voti ai giurati

Il trio dei giudici di Tale e Quale Show 2019, formato da Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi è alquanto gradevole e ben assortito. La verve comica di Panariello viene compensata dalla compostezza della Goggi, mentre Salemme dosa ironia e pacatezza con equilibrio. La scheggia impazzita, nella puntata di ieri sera, è rappresentata dall’ospite Enrico Brignano. Insieme a Panariello si è divertito a punzecchiare alcuni concorrenti, salvo poi riservare una parola di incoraggiamento per tutti. Goggi benevola al punto giusto, voto 7, Vincenzo Salemme a tratti prolisso ma mai banale, voto 7, Panariello a volte scontato ma frizzante, voto 7, Enrico Brignano un suo simpatico doppione, voto 6,5. La settimana prossima un nuovo ospite arricchirà le scrivanie dei giudici: chi sarà?



