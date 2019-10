TALE E QUALE SHOW 2019/ Pagelle 5a puntata: De Marinis vincitore, Morlacchi sottovalutata

Un Vasco Rossi da Senza parole. L’esibizione di Davide De Marinis a Tale e quale show 2019 si potrebbe definire semplicemente così. In effetti, a pensarci bene, i giurati non si sono dilungati più di tanto nel commentare la sua imitazione. Sarà che De Marinis ha fatto il suo ingresso in studio alle 23.30; sarà che è arrivato alla fine dopo ben undici performance; sarà che i tempi erano ristretti e non ci si poteva soffermare più di tanto. Fatto sta che, se in un primo momento è quasi passato inosservato, poi questo Vasco si è ripreso tutto quello che gli spettava. Che cosa, di preciso? Be’, il primo posto. Dopo aver cantato, il “suo” Blasco ha stupito tutti con uno show nello show. Premiata soprattutto l’attitudine a stare sul palco, che ha dimostrato con tutte quelle movenze e quella gestualità tipica del cantautore di Zocca. Voto: 8.

A Tale e quale show 2019, la Mina di Jessica Morlacchi

Chi ha fatto meglio di lui, se non altro a parere di chi scrive (e di Orietta Berti!), è stata Jessica Morlacchi. È vero, la sua è una voce particolarmente versatile e poco caratterizzata, ma il punto è che siamo a Tale e quale show 2019, e quindi va premiata la somiglianza. Somiglianza che, che sia un’attitudine innata o meno, nel caso di Jessica c’era eccome. E non era affatto facile imitare una come Mina, che di voce ne ha da vendere, e – come la stessa Morlacchi è stata costretta ad ammettere – ha un’estensione non indifferente. Perché allora non premiarla con qualche punto in più, almeno da parte della giuria? Comprensibilmente, dai colleghi intimoriti, Jessica non ha ricevuto nemmeno un voto: temibile, non c’è che dire. Voto: 9.

I sottovalutati e sopravvalutati a Tale e quale show

Un’altra imitazione sottovalutata, insieme a quella di Jessica Morlacchi, è stata quella di Gigi & Ross. Certo, fisicamente non erano proprio identici, ma con ciò che era controllabile hanno fatto un ottimo lavoro. Si pensi per esempio all’atteggiamento e alla voce, tale e quale non soltanto nel canto, ma anche nel parlato. Memorabile l’inconveniente del microfono con le pile scariche che ha contribuito a rendere il tutto ancora più divertente. Di fatto, uno di loro si è ritrovato con l’archetto gracchiante appena prima di entrare in scena. Inutile dire che l’intervento del fonico è stato fulmineo. Voto: 7. Se Gigi & Ross sono stati sottovalutati, per Francesco Monte vale l’inverso. Buona la prova nel complesso, ma non si può dire che Rag’n’Bone Man sia il “suo” personaggio. Voto: 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA