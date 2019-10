TALE E QUALE SHOW 2019/ Pagelle quarta puntata: Penna e Facciolini stupefacenti

Pagelle della quarta puntata di Tale e quale show 2019

Quarta puntata per Tale e quale show 2019, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti con protagonisti dodici aspiranti imitatori. Tra questi, ben due si sono aggiudicati la vittoria, con le loro rispettive performance sulle note di Dedicato, di Loredana Bertè, e di Caruso, di Lucio Dalla. Si tratta di Sara Facciolini e Agostino Penna, arrivati primi senza stupire più di tanto. O meglio: non ha stupito solo il loro trionfo, perché, alla luce delle loro esibizioni – “stupefacenti”, quelle sì – si sono certamente meritati la vittoria. Facciolini ha imitato la Bertè in maniera eccelsa, non solo per quanto riguarda la voce, ma anche in riferimento alle movenze. Voto: 8. Meraviglioso il Dalla di Penna, una delle imitazioni che per timbro, intonazione ed estetica è destinata senz’altro a rimanere nella storia del programma. Voto: 9.

Gigi & Ross continuano i progressi ma…

Anche Gigi & Ross stanno dimostrando di essere degli ottimi performer. A Tale e quale show 2019, dopo Agostino Penna e Davide De Marinis, sono loro i migliori. Ottima l’imitazione di Fabri Fibra e Tiziano Ferro che ci regalano stasera, anche se la loro non è un’accoppiata equilibratissima. C’è da dire che Ross non se la cava benissimo, quando si tratta di azzeccare un timbro. Gigi, al contrario, è molto più versatile, e fa bene sia nei panni della Vanoni che in quelli di Ferro. Voto: 7. Per quanto riguarda le concorrenti donne, Tiziana Rivale è pressoché imbattibile. La Tina Turner di stasera sfiora il primo posto sul podio e lo perde solo “per colpa” di Penna. Voto: 8.

Jessica Morlacchi e Francesco Monte nuovo flirt in arrivo Tale e quale show?

Che dire poi di Jessica Morlacchi e Francesco Monte? I due si stuzzicano a vicenda ormai dalla prima puntata di Tale e quale show 2019, e non è escluso che tra loro possa addirittura nascere l’amore. D’altra parte, Jessica è già cotta a puntino. Anche Francesco ci marcia un po’, ridendo e scherzando ogni volta che viene tirato in ballo. La Celine Dion di Jessica non è affatto male. Non si può dire lo stesso del Cremonini di Monte, che l’ex tronista fa ricordare a malapena. La classifica completa è così composta: dall’alto, Agostino Penna e Sara Facciolini (ex aequo), Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi, David Pratelli, Flora Canto, Francesco Pannofino, Lidia Schillaci, Francesco Monte ed Eva Grimaldi.



