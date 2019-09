TALE E QUALE SHOW 2019/ Pagelle terza puntata: Francesco Monte vincitore, gli altri…

Tale e quale show 2019, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è ormai giunto alla sua terza puntata. Ottimo risultato per Francesco Monte, che con 72 punti si è aggiudicato il primo posto sul podio e il plauso di giuria e pubblico insieme. Dopo una partenza un po’ in sordina, Monte è tornato ad affermarsi con decisione all’interno di un programma televisivo. Certo, Tale e quale non ha nulla a che vedere con Uomini e donne; ciononostante, non è escluso che Francesco trovi pure l’amore. Tra lui e Jessica Morlacchi la simpatia è reciproca: si attendono sviluppi. Questa la classifica della serata: Francesco Monte 72, Agostino Penna 62, Tiziana Rivale 56, Davide De Marinis 54, Lidia Schillaci 53, Jessica Morlacchi 50, Gigi & Ross e Francesco Pannofino 48, Flora Canto 41, Eva Grimaldi 34, Sara Facciolini 26, David Pratelli 20.

Tale e quale show 2019: il podio della terza puntata

L’Ed Sheeran di Francesco Monte è stato abbastanza convincente. In ogni caso, il commento della giuria di Tale e quale show 2019 è sempre uno: “figo”. Francesco è indubbiamente un bel ragazzo, che con la sua verve e il suo savoir faire conquista proprio tutti. Ottima anche la prova artistica (soprattutto questa sera). Voto: 8. Agostino Penna, secondo classificato, resta stabile sul podio. La settimana scorsa è stato lui a trionfare, sfoderando un Gaetano Curreri sentimentale ed emozionale al punto giusto. Anche il suo Gipsy Kings merita il piazzamento che poi ottiene. Voto: 7. Bene Tiziana Rivale e la sua Patty Pravo, anche se a tratti sembra più di assistere a una caricatura. Il problema, con certi personaggi, è che i loro tratti distintivi sono fin troppo marcati. Voto: 7.

Le altre imitazioni di Tale e quale show 2019

Chi avrebbe meritato un po’ di più, anche tenendo conto della difficoltà della prova, sono senza dubbio Gigi & Ross. I due si sono giocati il tutto per tutto con Ornella Vanoni e Gino Paoli, l’una più fedele, l’altro meno azzeccato. Sembra un paradosso, ma per Gigi è stato molto facile emulare il timbro femminile di Ornella, molto più di quanto doveva esserlo per Ross (e non lo è stato). Voto: 7. Jessica Morlacchi è un altro di quei personaggi degni di nota che non brillano tanto per la tecnica, quanto piuttosto per il carisma. In giuria parlano già di “rivelazione”: altro che cantante; Jessica doveva fare l’attrice comica. Voto: 8 (alla simpatia).



