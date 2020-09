Tale e Quale Show 2020, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Lino Guanciale ospite

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA TALE E QUALE SHOW 2020

Tale e Quale Show 2020, dopo l’ottimo debutto con ascolti che hanno permesso al programma di confermarsi leader del prime time, venerdì 25 settembre alle 21.25, torna in onda con la seconda puntata. Carlo Conti torna a condurre in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma lo show che, da dieci edizioni, appassiona milioni di telespettatori. Nel secondo appuntamento con Tale e Quale Show 2020, i dieci concorrenti si trasformeranno in dieci personaggi importanti del mondo della musica esibendosi dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Durante la prima puntata, tutti i concorrenti hanno dimostrato di avere grandi doti canore. A vincere il primo appuntamento è stato Virginio che, dopo aver abbandonato la propria identità, si è trasformato in Justin Timberlake. Sul podio anche Pago e Giulia Sol, ossia Francesco Gabbani e Giorgia. Quali saranno, invece, le esibizioni di questa sera?

LE ESIBIZIONI DELLA DI TALE E QUALE SHOW 2020 DEL 25 SETTEMBRE

Anche questa sera, sul palco di Tale e Quale Show 2020, saliranno i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tutti i concorrenti si misureranno con dei grandissimi artisti sperando di conquistare la fiducia della giuria. Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini porterà sul palco la sua personale versione di Levante, Carolina Rey si trasformerà in Arisa mentre Carmen Russo si calerà nei panni di Sabrina Salerno. Giulia Sol, dopo essersi misurata con la voce di Giorgia, omaggerà la memoria e il mito di Whitney Houston mentre Sergio Muniz avrà l’occasione di cantare nella sua lingua madre vestendo i panni di Enrique Iglesias. Francesco Paolantoni darà vita ad Alan Sorrenti, Pago si calerà nei panni di Gianni Morandi, Virginio in quelli del vincitore del Festival di Sanremo 2020 Diodato e Luca Ward si trasformerà in Ligabue.

LINO GUANCIALE OSPITE

A giudicare tutte le esibizioni dei concorrenti sarà l’immancabile giuria di Tale e Quale Show 2020 formata da Vincenzo Salemmi, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Questa sera, al suo fianco, ci sarà un quarto giudice d’eccezione. Ospite della serata sarà infatti Lino Guanciale che si accomoderà in giuria e nel corso della serata presenterà anche la nuova stagione de L’allieva in cui recita accanto ad Alessandra Mastronardi e che debutterà domenica 27 settembre, in prima serata su Raiuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA