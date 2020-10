Tale e Quale Show 2020, 3a puntata/ Concorrenti e diretta: ospite Ubaldo Pantani

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW 2020 TERZA PUNTATA

Venerdì 2 ottobre, in prima serata su Raiuno, si rinnova l’appuntamento con Tale e Quale Show 2020. Il programma condotto da Carlo Conti si sta confermando amatissimo dal pubblico vincendo ogni settimana la sfida degli ascolti. Dopo la vittoria di Virginio e quella di Barbara Cola, questa sera, i dieci concorrenti torneranno a sfidarsi per conquistare i consensi dei giudici, pronti a promuovere o bocciare le varie esibizioni. In testa alla classifica generale, dopo due puntate, c’è Barbara Cola che, la settimana scorsa ha vinto dando vita ad una straordinaria imitazione di Tina Turner. Alle spalle di Barbara Cola c’è Pago, seguito da Virginio. Questa sera, la sfida si riaccende e le dieci esibizioni metteranno a dura prova i concorrenti che si sono preparati per tutta la settimana con vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

SCOPRI LE ESIBIZIONI DEL 2 OTTOBRE

Quali cantanti saranno imitati questa sera dai concorrenti di Tale e Quale Show 2020? Sul palco, arriveranno i big della musica italiana e internazionale. Barbara Cola, per mantenere il primo posto in classifica, si calerà nei panni di Adele mentre il secondo in classifica Pago dovrà vedersela con l’imitazione di Fabrizio Moro che, in settimana, gli ha causato qualche problema. Virginio, invece, renderà omaggio il al mito di George Michael. Carmen Russo sarà Raffaella Carrà, Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si calerà nei panni della postar americana Britney Spears e, infine, Luca Ward quello di Barry White.

UBALDO PANTANI OSPITE A TALE E QUALE SHOW 2020

Anche questa settimana, il compito di giudicare le esibizioni dei dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2020 spetterà alla giuria formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Dopo essere stati affiancati da Lino Guanciale la scorsa settimana, questa sera, i tre giurati saranno affiancati da un imitatore professionista come Ubaldo Pantani. Tutti i concorrenti dovranno affrontare il suo severo giudizio. Chi riuscirà a strappare gli applausi a Pantani? A determinare la classifica finale, poi, saranno i punti che ogni concorrente potrà assegnare a se stesso o ad un collega.



