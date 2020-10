Tale e Quale show 2020, 4a puntata/ Diretta e ospiti: c’è Luca Argentero

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW 2020 QUARTA PUNTATA

Dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, venerdì 9 ottobre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la quarta puntata di Tale e Quale Show 2020, la trasmissione giunta alla decima edizione e che la settimana scorsa si è confermata leader degli ascolti nel prime time. Merito non solo del conduttore e della sua squadra, ma anche di un cast di concorrenti di altissimo livello. La settimana scorsa ha conquistato tutti Pago che ha emozionato, portando a casa la vittoria, imitando Fabrizio Moro ed esibendosi sulle note di un capolavoro scritto dal cantautore romano come “Portami via” avendo la meglio su Barbara Cola che si è trasformata in Adele e Virginio che ha omaggiato la memoria di George Michael. Anche questa sera, la puntata sarà animata da dieci esibizioni che i concorrenti hanno preparato con l’aiuto dei “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

LE IMITAZIONI DEL 9 OTTOBRE 2020

Quali big della musica italiana e internazionale saliranno sul palco della quarta puntata di Tale e Quale Show 2020? In quali imitazioni dovranno cimentarsi i dieci concorrenti? Francesco Paolantoni vestirà i panni di Tom Jones, Pago, dopo la vittoria ottenuta vestendo i panni di Fabrizio Moro, tenterà il bis trasformandosi in Tony Hadley, Virginio imiterà Giuliano Sangiorgi mentre Luca Ward onorerà la memoria di Fred Bongusto. Barbara Cola sarà Mina, Francesca Manzini si calerà nei panni di Loredana Bertè, Carolina Rey si metterà alla prova con Malika Ayane, Carmen Russo si trasformerà in Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion, Giulia Sol sarà Christina Aguilera mentre Sergio Muniz si calerà nei panni di Miguel Bosé.

LUCA ARGENTERO OSPITE A TALE E QUALE SHOW

Molta attesa da parte del pubblico per la presenza, nella giuria di Tale e Quale Show 2020, di Luca Argentero. L’attore sarà ospite della quarta puntata della trasmissione di Carlo Conti per presentare DOC – Nelle tue mani, la fiction che dopo il record d’ascolti della scorsa stagione televisiva, tornerà in onda da giovedì 15 ottobre, per sette prime serate, su Raiuno. Luca Argentero sarà un giudice speciale della quarta puntata della trasmissione di Raiuno accanto a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. La giuria giudicherà così tutte le esibizioni della serata e, al termine della puntata, ogni giudice svelerà la propria classifica personale.



