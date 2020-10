TALE E QUALE SHOW 2020, 4a PUNTATA/ Pagelle: Pago primo anche se fuori tempo

Quarta puntata per Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai1 che vede trionfare per la seconda volta di seguito Pago. La settimana scorsa aveva convinto i giudici con un Fabrizio Moro non male, dal punto di vista dell’aderenza al timbro; questa, invece, azzarda con un Tony Hadley d’annata e fa altrettanto bene, rivelando – oltre a uno straordinario talento vocale – anche una versatilità utile ed evidentemente vincente, in un contesto come quello di Tale e Quale. Pago è in grado di affrontare sia gli ‘alti’ che i ‘bassi’ musicali con una maestria non da tutti, grazie alla quale sbaraglia la concorrenza nonostante qualche errorino ogni tanto. All’inizio, soprattutto, va spesso fuori tempo, anche se in giuria nessuno sembra farci caso. Il primo posto va a lui ormai praticamente di default, ma senza chiaramente togliere nulla ai virtuosismi sempre presenti nelle sue performance. Voto: 8.

Tale e Quale Show 2020 da Barbara Cola a Giulia Sol

Si poteva fare di meglio per quanto riguarda la Mina di Barbara Cola, un’altra delle concorrenti su cui quest’anno le aspettative sono alte. Oggi, a Tale e Quale Show, si classifica soltanto quinta, e a ragione, visto che non è riuscita a imitare l’’inarrivabile’. La sua era praticamente una ‘mission impossible’ da cui esce senza infamia e senza lode, volendo essere buoni e considerando la difficoltà nell’emulare un timbro così speciale. Voto: 5. Va meglio invece per Giulia Sol nei panni di Malika Ayane, caratterizzata al punto giusto senza farla diventare una caricatura. Voto: 7. Un bel 7 e 1/2 va invece a Virginio, che stupisce tutti col suo falsetto alla Giuliano Sangiorgi. Forse l’esibizione è un po’ piatta, ma non si può dire che non abbia tecnica.

Tale e Quale Show 2020: la classifica finale

Un’altra che a Tale e Quale Show, vocalmente, dà il meglio di sé è Francesca Manzini, questa sera in campo con la sua reinterpretazione di un brano recentissimo di Loredana Bertè. La Manzini è certamente avvantaggiata dal fatto di imitare ‘per lavoro’, ma – lo sappiamo – imitare il cantato è tutta un’altra cosa. Non basta nemmeno, come nel caso di Luca Ward, essere bravo/a a manipolare la voce: quest’ultimo, infatti, non riesce proprio a emergere, nonostante abbia dalla sua una vocalità niente male. Voto a entrambi: 7 e 5. Questa la classifica definitiva della quarta puntata con accanto a ogni posizione il rispettivo punteggio: dal basso, Carmen Russo-Sheila B. Devotion 30, Francesco Paolantoni-Tom Jones 35, Luca Ward-Fred Bongusto 39, Carolina Rey-Christina Aguilera 42, Sergio Muniz-Miguel Bosè 46, Barbara Cola-Mina 51, Francesca Manzini-Loredana Bertè 53, Giulia Sol-Malika Ayane 54, Virginio-Giuliano Sangiorgi 59, Pago-Tony Hadley 61.



