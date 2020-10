TALE E QUALE SHOW 2020, 5ª PUNTATA/ Pagelle: Carolina Rey prima, ma Barbara Cola…

È Carolina Rey alias Gaia, a vincere la quinta puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti con protagonisti dieci personaggi del panorama artistico italiano chiamati a sfidarsi a colpi di imitazioni. Questa settimana, la Rey surclassa inaspettatamente Barbara Cola, oggettivamente più meritevole di lei per aver imitato un uomo. E che uomo: Al Bano. Ospite della serata, anche se solo in collegamento, il Leone di Cellino in persona, che non ha mancato di complimentarsi con lei per la sua esibizione non ‘da 10’, ma addirittura ‘da 11’. Anche la giuria la premia, e con un punteggio abbastanza alto, che però in fin dei conti non le permette di fare il colpaccio e di portarsi a casa la vittoria. A Carolina giova soprattutto il fatto di aver interpretato una cantante emergente: molti suoi colleghi la notano per questo e – grati per avergliela fatta conoscere – le assegnano i loro 5 punti.

Tale e Quale Show 2020: la classifica

La classifica definitiva della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020 si compone come segue (accanto ai nomi dei cantanti, i rispettivi punteggi): dal basso, Carmen Russo-Sophia Loren 24 , Francesca Manzini-Jennifer Lopez 32, Luca Ward-Amanda Lear 41, Giulia Sol-Alessandra Amoroso 43, Francesco Paolantoni-Tony Dallara 44, Sergio Muniz-Cat Stevens 54, Pago-Rino Gaetano 55, Barbara Cola-Al Bano 56, Virginio-Mango 57, Carolina Rey-Gaia 64. A vincere è proprio la cantante di Chega, mentre resta stabile all’ultimo posto la ‘vecchietta’ Carmen Russo. È un dato che la signora Russo sia meno versatile e meno portata per le imitazioni rispetto ai suoi compagni di palco, ma non è escluso che nelle prossime puntate possa regalarci performance migliori. Voto: 4. Come al solito virtuoso Pago, che si riscatta dopo un passato televisivo non proprio roseo vestendo questa sera i panni di Rino Gaetano. Non è stata, forse, la sua migliore esibizione, ma c’è da riconoscergli che a Tale e Quale ha avuto un exploit soprattutto come cantante. Voto: 7.

Tale e Quale Show 2020: le assegnazioni

Queste le assegnazioni previste per la prossima puntata di Tale e Quale Show: Carmen Russo diventa Madonna; Virginio, Bruno Mars; Francesca Manzini, Patty Pravo; Barbara Cola, Fiorella Mannoia; Francesco Paolantoni, Frank Sinatra; Carolina Rey, Elisa; Amanda Lear, Domenico Modugno; Pago, Bruce Springsteen; Gulia Sol, Irene Cara; Sergio Muniz, Mal. A proposito di Sergio Muniz: il suo Cat Stevens avrebbe meritato senza dubbio di più, di un misero quinto posto, vista la somiglianza non solo nell’aspetto, ma anche – cosa più difficile – nel timbro, delicato e intimista come quello del “Gatto” (lo chiama lui). Voto: 8 (sperando che gli alzi la media). Degno di nota, infine, Virginio, ‘soave’ al punto giusto mentre canta Mango. Voto: 7.



