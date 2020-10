Tale e Quale Show 2020, 5s puntata/ Esibizioni e diretta: Nino Frassica ospite

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW 2020 QUINTA PUNTATA

Tale e Quale Show 2020, il programma più visto del venerdì sera, torna in onda oggi, 16 ottobre, con la quinta puntata. Carlo Conti, insieme ai dieci concorrenti, è pronto a regalare una nuova e divertente serata al pubblico di Raiuno. Tantissime le esibizioni di quest’appuntamento nel corso del quale, sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, arriveranno tanti nomi della musica italiana e internazionale. Nella scorsa puntata, a trionfare, è stato il Tony Hadley di Pago che, dopo aver vinto anche con Fabrizio Moro, ha portato nuovamente a casa la vittoria battendo Virginio che ha interpretato Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol che si è calata nei panni di Christina Aguilera. A guidare la classifica generale è proprio Pago. Alle sue spalle, invece, ci sono Barbara Cola e Virginio. Quali saranno le esibizioni della nuova puntata di Tale e Quale Show 2020? Andiamo a scoprirle insieme.

LE ESIBIZIONI DEL 16 OTTOBRE

Grandi esibizioni nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Il vincitore delle ultime due puntate, Pago, questa settimana si trasformerà in Rino Gaetano. Virginio, invece, omaggerà Mango mentre Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear in una prova che sembrerebbe assolutamente proibitiva. Se Luca Ward dovrà trasformarsi in una donna, Barbara Cola si trasformerà in un uomo calandosi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini diventerà Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia mentre Carmen Russo sarà Sophia Loren. Giulia Sol si calerà nei panni di Alessandra Amoroso, Sergio Muniz diventerà Cat Stevens mentre Francesco Paolantoni si metterà alla prova assumendo le sembianze di Tony Dallara.

NINO FRASSICA GIUDICE SPECIALE DI TALE E QUALE SHOW 2020

Dopo Luca Argentero, giudice speciale della scorsa puntata, questa sera, ad affiancare Loretta Goggi, Vincenzo Salemmo e Giorgio Panariello, giudice ufficiale di Tale e Quale Show 2020, sarà l’attore Nino Frassica, amatissimo dal pubblico. Anche Frassica, con la sua nota ironia, commenterà le esibizioni dei concorrenti che accetteranno il giudizio. Infine, ad animare la quinta puntata di Tale e Quale Show 020 sarà anche Gabriele Cirilli che, come sempre, sarà alle prese con la sua jingle machine. Quale esibizione regalaerà questa sera al pubblico di Raiuno? Lo scopriremo nel corso della serata.



