Tale e Quale Show 2020, ultima puntata/ Diretta ed esibizioni: chi sarà il vincitore?

ANTICIPAZIONI TALE QUALE SHOW 2020: OGGI DECRETATO IL VINCITORE

Venerdì 23 ottobre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la sesta puntata di Tale e Quale Show 2020. Al termine della serata ci sarà il primo verdetto con la proclamazione ‘Campione di Tale e Quale Show 10’, ma saranno anche svelati i nomi dei migliori sei concorrenti di quest’edizione che, insieme ai 4 protagonisti migliori del 2019, parteciperanno al mini-torneo finale al termine del quale sarà assegnato il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’, in programma da venerdì 30 ottobre a venerdì 13 novembre. La sesta puntata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. I dieci concorrenti, dopo essersi preparati per tutta la settimana con i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli si esibiranno dal vivo per sperare di conquistare le prime sei posizioni della classifica.

LE ESIBIZIONI DEL 23 OTTOBRE

Quali esibizioni vedrà il pubblico di Tale e Quale Show 2020? Anche questa sera, in diretta su Raiuno, i dieci concorrenti si caleranno nei panni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Carmen Russo vestirà i panni di Madonna, Giulia Sol si calerà nei panni di Irene Cara, Sergio Muniz si trasformerà Mal, Francesco Paolantoni porterà sul palco il ricordo di Frank Sinatra, Pago si trasformerà in Bruce Springsteen, Virginio sarò Bruno Mars mentre Luca Ward onorerà Domenico Modugno. E ancora: Barbara Cola interpreterà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini dovrà calarsi nei panni Patty Pravo mentre Carolina Rey si metterà alla prova cercando di rendere onore alla voce di Elisa. Dieci grandi esibizioni per una sesta puntata assolutamente importante per il futuro dei concorrenti.

CHI SARA’ IL VINCITORE TALE QUALE SHOW 2020?

Come ogni settimana, a giudicare le esibizioni dei dieci concorrenti sarà la giuria di Tale e Quale Show 2020 formata da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Presenza fissa del programma è, invece, Gabriele Cirillo. La settimana scorsa ha trionfato Carolina Rey che ha interpretato Gaia battendo Virginio-Mango e Barbara Cola-Al Bano. In questo momento, in testa alla classifica c’è Pago, seguito da Virginio e Barbara Cola. Saranno questi i nomi dei primi tre classificati di Tale e Quale show 2020 o la sesta puntata riserverà delle clamorose sorprese?



