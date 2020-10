TALE E QUALE SHOW 2020/ Classifica, vincitore e pagelle: Pago emerge anche al torneo

Sarà una puntata da ricordare, quella di ieri di Tale e Quale Show 2020, il varietà condotto da Carlo Conti in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Il motivo, naturalmente, è che Conti si è trovato impossibilitato a raggiungere materialmente lo studio per accogliere la giuria e presentare man mano i vari concorrenti, anche se – alla fine – non abbiamo proprio avuto modo di sentirne la mancanza. Conti ha condotto il programma in maniera tutto sommato consueta, pur trovandosi ‘confinato’ nel maxischermo di una tv con cui le presenze in studio hanno interagito per tutta la serata. Panariello, per esempio, ha pensato bene di ‘sanificare’ il faccione di Carlo con tanto di spray e panno passato sul vetro, mentre Verdone è stato volentieri al suo gioco e ha continuato a scherzare con lui con la riproposizione ‘a comando’ dei suoi personaggi più famosi.

Tale e Quale Show 2020: pagelle e commenti social sulla settima puntata

Quella di Carlo Conti ‘in tv nella tv’ rappresenta a detta di alcuni “un’immagine che entra di diritto nell’annuario di questo pazzo 2020”. Passando invece alle esibizioni, questa puntata di Tale e Quale Show 2020 si è caratterizzata per le numerose sorprese intercorse durante la serata: per esempio, non ci saremmo aspettati l’ultimo posto di Lidia Schillaci, tutto sommato apprezzabile nei panni di Ornella Vanoni. Sarà che era un personaggio dalla forte personalità (dunque che offriva maggiori possibilità dal punto di vista della ‘caricatura’), ma in giuria non la premia quasi nessuno. Voto: 6 (anche perché era somigliante). Chi invece avrebbe meritato di meno è Francesco Monte, deludente nei panni dell’ex One Direction Harry Styles, come pure Carolina Rey, un po’ incerta sulla pronuncia dell’inglese di Nicole Kidman. Voto: 5. Pago, tutto sommato, non delude, ma neanche stupisce. Insomma, ci aspetteremmo un salto di qualità ulteriore anche nelle scelte da parte degli autori.

Tale e Quale Show 2020: assegnazioni e classifica

Queste le assegnazioni per la prossima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020: Virginio diventa Franco Simone; Barbara Cola, Anastacia; Jessica Morlacchi, Katy Perry; Francesco Monte, Raf; Lidia Schillaci, Antonella Ruggiero; Carolina Rey, Geri Halliwell; Sergio Muniz, David Bowie; Giulia Sol, Anna Tatangelo; Agostino Penna, Renato Zero; Pago, ancora Renato Zero. La classifica della serata, invece, è così composta (con accanto i rispettivi punteggi): Lidia Schillaci 33, Francesco Monte e Carolina Rey (ex aequo) 36, Sergio Muniz 41, Giulia Sol 42, Virginio 45, Agostino Penna 53, Jessica Morlacchi 57, Barbara Cola 60, Pago 67. Pago vince grazie all’’aiuto’ degli altri concorrenti, che poco prima lo avevano favorito nell’assegnazione dei cinque punti.



