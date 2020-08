Tale e Quale Show 2020, concorrenti ufficiali/ Da Pago a Luca Ward: ecco tutti i nomi

Carlo Conti ha ufficializzato il cast della decima edizione di Tale e Quale Show che partirà il 18 settembre su Raiuno. Cinque uomini e cinque donne per lo show che, anche quest’anno, vedrà in giuria Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Tre nomi confermatissimi che, nella scorsa edizione, hanno regalato dei simpatici siparietti al pubblico che, da settembre, avranno la possibilità di vedere nomi importanti dello spettacolo italiano calarsi nei panni dei più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Chi saranno, dunque, i dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2020? Dopo aver provinato diversi nomi, Carlo Conti ha svelato il cast completo con un video pubblicato su Instagram. Tra gli uomini ci sarà Pago che, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vi è pronto per tornare in tv.

I CONCORRENTI DI TALE E QUALE SHOW 2020

Non solo Pago tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020. La scelta di Carlo Conti e degli autori della trasmissione è caduta anche su Luca Ward, il re dei doppiatori italiani, Francesco Paoloantoni, l’attore spagnolo Sergio Muniz, indimenticabile ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Virginio ovvero Virginio Simonelli, il vincitore dell’edizione 2011 di Amici. Le cinque donne, invece, sono: l’imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rei, Carmen Russo, la performer bergamasca Giulia Sol e la cantante Barbara Cola, già concorrente del programma di Amadeus Ora o mai più e che nel curriculm vanta la partecipazione al Festival di Sanremo 1995 con Gianni Morandi con il brano “In amore” piazzandosi al secondo posto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA