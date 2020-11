Tale e Quale Show 2020 torneo/ Diretta, esibizioni e classifica: Carlo Conti assente?

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW IL TORNEO SECONDA PUNTATA

Venerdì 6 novembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2020. In attesa di poter riavere in studio Carlo Conti che, positivo al covid la settimana scorsa ha condotto in collegamento dalla propria casa, questa sera, la nuova puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020 avrà una conduzione corale. A presentare le varie esibizioni dei concorrenti tenendo in mano le redini del programma per tutta la serata, saranno i tre giudici del programma. Il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2020, infatti, avrà una conduzione davvero speciale con Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che si alterneranno e si affiancheranno sul palco avendo così un doppio ruolo.

LE ESIBIZIONI DEL 5 NOVEMBRE DI TALE E QUALE SHOW

Quali esibizioni vedrà il pubblico nella nuova puntata de Il torneo di Tale e Quale Show 2020 che si concluderà il 13 novembre? Il Vincitore della scorsa puntata è stato Pago che ha trionfato con l’interpretazione di Ricky Martin con il brano ‘La bomba’. Seconda Barbara Cola-Aretha Franklin e terza Jessica Morlacchi-Marcella Bella. Ecco, invece, le esibizioni di questa sera: Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey sarà Geri Halliwell, Sergio Muniz si calerà nei panni di un mito della musica mondiale come David Bowie, Giulia Sol sarà Anna Tatangelo, mentre Agostino Penna e Pago si trasformeranno in Renato Zero. Virginio, inoltre, sarà Franco Simone, Barbara Cola si trasformerà in Anastacia. Jessica Morlacchi, infine, imiterà Katy Perry.

OMAGGIO A GIGI PROIETTI

Nel corso della puntata odierna di Tale e Quale show 2020 sarà ricordato Gigi Proietti con un doveroso omaggio. L’attore che si è spento il giorno del suo 80esimo compleanno e che ha ricevuto l’ultimo saluto il 5 novembre, questa sera, sarà omaggiato all’interno della trasmissione di Raiuno dove è stato spesso ospite come giudice speciale divertendo il pubblico e complimentandosi sempre puntualmente con i concorrenti. Nel 2015, inoltre, con la sua simpatia, ironia ed umiltà è stato anche un giudice della trasmissione e questa sera riceverà un omaggio dalle persone che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo.



