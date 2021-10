Tale e Quale Show 2021, 7a puntata/ Diretta e classifica: la semifinale!

Tale e Quale Show 2021, settima puntata 29 ottobre

Questa sera, venerdì 29 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 appuntamento con la settima puntata di Tale e Quale Show 2021. Il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, settimana scorsa ha raccolto davanti al televisore 4.116.000 spettatori pari al 21,6% di share. Durante la sesta puntata, a salire in cima al podio è stata Francesca Alotta con una magistrale interpretazione di Mia Martini con “E non finisce mica il cielo”. Sul podio, a pari punti, sono finiti anche Dennis Fantina “Riccardo Cocciante” e Ciro Priello “Michael Jackson”. Quindi la classifica provvisoria vede in testa a pari merito Francesca Alotta e i Gemelli di Guidonia. Manca ormai poco alla fine di “Tale e quale show”, l’ottava e ultima puntata è prevista per venerdì 5 novembre, e ora i punti in palio sono davvero importanti.

Le imitazioni della settima puntata di Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 è quasi giunto alla conclusione, la puntata finale andrà in onda il 5 novembre. Al momento la classifica provvisoria vede in cima i Gemelli di Guidonia e Francesca Alotta con 334 punti, seguiti da Dennis Fantina a 332 punti e da Deborah Johnson con 327.

L’attenzione però adesso è tutta concentrata sulle nuove esibizioni che arrivano dopo una settimana di intenso lavoro da parte di tutti i concorrenti in gara. Come annunciato in chiusura della scorsa puntata, questa sera Francesca Alotta si calerà nei panni di Mariah Carey, mentre Deborah Johnson dovrà imitare Gloria Gaynor. Federica Nargi sarà Cristina D’Avena, Stefania Orlando si trasformerà in Fiorella Mannoia e Alba Parietti dovrà provare a convincere il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di Mick Jagger. Dennis Fantina sarà Elvis Presley, mentre i Gemelli di Guidonia imiteranno i Pooh. E ancora, si proseguirà con Biagio Izzo che dovrà provarci Colapesce & Dimartino (in coppia con chi?), mentre l’attore Simone Montedoro vestirà i panni di Bobby Solo. Infine Pierpaolo Pretelli sarà Ultimo e Ciro Priello interpreterà Massimo Ranieri.

La giuria del varietà di Carlo Conti

Oltre agli 11 concorrenti in gara, protagonisti di Tale e Quale Show 2021 sono anche i giurati. Anche stasera ritroveremo quindi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. Settimana scorsa c’era Claudio Lauretta che ha imitato Platinette. Come sempre l’andamento della classifica dipenderà dai loro giudizi e voti. Ricordiamo che ogni concorrente in gara ha la possibilità di dare la propria preferenza a un collega o di ‘auto-votarsi’.

Da quest’anno anche il pubblico a casa ha voce in capitolo: le tre esibizioni più ‘acclamate’ sui social porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. A fine serata verrà annunciato il vincitore della puntata e la classifica provvisoria, in attesa della proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 11” che avverrà venerdì 5 novembre su Rai 1.

