Tale e Quale Show 2021, concorrenti ufficiali/ Da Federica Nargi a Biagio Izzo

Carlo Conti, con un post pubblicato su Instagram, ufficializza i concorrenti di Tale e Quale Show 2021 che tornerà in onda a settembre, in prima serata su Raiuno, con tantissime novità. Oltre a confermare i nomi circolati sul web nelle ultime settimane, il conduttore toscano ha spiazzato i fans con nomi inaspettati. A calarsi nei panni dei tanti personaggi del mondo della musica italiana e internazionale saranno: Ciro Priello dei The Jackal, il cantante ed vincitore di Saranno Famosi, la prima edizione di Amici Dennis Fantina, l’attore Biagio Izzo, il trio napoletano i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, l’ex velina Federica Nargi, la cantante Deborah Johnson, Stefania Orlando, la cantante Francesca Alotta e Pierpaolo Pretelli la cui presenza era già stata confermata.

Tale e Quale Show 2021: novità anche in giuria

Carlo Conti, oltre ad aver ufficializzato i primi dieci nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021, ha annunciato che anche in giuria ci saranno delle novità. Nelle ultime edizioni del programma di Raiuno, a ricoprire il ruolo di giudici sono stati Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Cosa cambierà, dunque, nella giuria di Tale e Quale Show 2021? Secondo TvBlog, i candidati ad occupare la giuria dello show di Raiuno sarebbero: Cristiano Malgioglio, Christian De Sica, Pupo che ha lasciato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, Orietta Berti che sarebbe anche candidata a sostituire i Carrisi nella nuova edizione di The Voice Senior, Angelo Pintus, Nek, Lillo, Francesco Gabbani e Frank Matano.

