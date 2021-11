Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, classifica pagelle/ Gemelli di Guidonia imbattibili, Fantina snobbato

Pagelle Tale e Quale Show 2021, il torneo: Pretelli bravo ma esagera

Si chiude anche l’edizione dei campioni di Tale e Quale Show 2021, con un verdetto che conferma i vincitori di questa stagione: i Gemelli di Guidonia. Praticamente perfetti nel reinterpretare ed imitare i Bee Gees, con una delicata eleganza che ha conquistato tutti. Meritano di primeggiare anche nelle pagelle finali, ma a voler essere severi è giusto dire che non ci hanno sorpreso più di tanto. Almeno non quanto ci si sarebbe aspettato in una puntata speciale. Un 8, comunque, non glielo toglie nessuno.

Per emozioni ed interpretazione, Francesca Alotta non è da meno. Anzi, è l’unica che riesce a far piangere Loretta Goggi per la sua imitazione intensa e credibile di Mia Martini. Vorrà pur dir qualcosa. Voto 8+. Chi, invece, è stato clamorosamente snobbato è Dennis Fantina. Se parliamo di imitazione, interpretazione e precisione, possiamo dire che il suo Michele Zarrillo è il più riuscito. Voto 9, avrebbe meritato una posizione in classifica migliore.

Pretelli bravo ma esagera al torneo di Tale e Quale Show 2021

Pierpaolo Pretelli è credibilissimo quando imita Achille Lauro, peccato che poi si lasci andare con alcune caricature esagerate, vanificando parte degli sforzi fatti. Su Lauro è top, sul resto – guardando il suo percorso – è flop. Voto 6,5. Senza dubbio più alto, almeno di un punto, il voto che attribuiamo a Ciro Priello dei The Jackak: il suo Massimo Ranieri è convincente e preciso, voto 7,5.

Sullo stesso livello Stefania Orlando, che ha coraggiosamente offerto una reinterpretazione di Mina. Molto difficile la sua prova, sicuramente svolta con più luci che ombre. Premiamo l’audacia e i punti di forza dell’esibizione, quali la mimica e l’intonazione. Mica poco. Voto 7,5. Chiudiamo con il 6,5 alla Cola per Iva Zanicchi ed un 6 a Caterina Rey per Brtiney Spears. 7 a Pago per Francesco Gabbani: se il trucco fosse stato più curato avrebbe guadagnato un voto superiore.

