Tale e Quale show 2022, 1a puntata/ Diretta, concorrenti e vincitore: “Jovanotti” ospite

Dopo una lunga attesa, oggi, venerdì 30 settembre, in prima serata su Raiuno, torna uno dei programmi più amati dal pubblico. Carlo Conti, dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, conduce la prima puntata di Tale e Quale Show 2022. La trasmissione ha debuttato sul piccolo schermo dieci anni fa. Questa sera torna con la dodicesima edizione per regalare nuove emozioni e tanto divertimento ai telespettatori. Tale e Qualche Show 2022 si prepara a lanciare la sfida a canale 5 che punta tutto sulla fiction “Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Per vincere la sfida degli ascolti, Carlo Conti e la sua squadra hanno messo su un cast stellare in cui non mancano le grandi voci, talenti veri e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a divertirsi e a divertire i telespettatori.

I concorrenti di Tale e Quale show 2022

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale show 2022? Accanto a concorrenti che, per la prima volta, si mettono in gioco sul palco del programma di Raiuno, ci sono anche importanti ritorni che, nella loro precedente esperienza, hanno conquistato le simpatie del pubblico. Tra i concorrenti figurano così cantanti, ex allievi di Amici, attori, showgirl e tanti altri. Nel corso della serata, dunque, si cimenteranno con le imitazioni di grandi artisti i seguenti concorrenti: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli.

Tutti i concorrenti si esibiscono dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Per tutta la settimana, i concorrenti si preparano con i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.

La giuria di Tale e Quale Show 2022

Tutte le esibizioni saranno giudicate dalla confermatissima giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Nel corso della prima puntata di Tale e Quale show 2022, la giuria avrà un quarto giudice che sarà Leonardo Fiaschi che imiterà Jovanotti.

Al termine di tutte le esibizioni, i giudici stilano una classifica che decreterà il vincitore della prima puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”. L’ultima puntata della dodicesima edizione, infine, sarà dedicata come sempre al Torneo con i migliori Artisti di questa e della passata edizione del programma.











