Tale e Quale Show 2022, 4a puntata/ Diretta: omaggio a Milva e Gabriella Ferri

Anticipazioni Tale e Quale Show 2022 della seconda puntata 7 ottobre 2022

Questa sera, venerdì 21ottobre, alle 21.245 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di “Tale e Quale Show 2022”, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Settimana scorsa la terza puntata ha registrato 3.635.000 telespettatori, con share del 22,20%. La puntata è andata è stata vinta ex aequo da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Stanlio e Ollio con “Guardo gli asini che volano nel ciel”, e Valentina Persia, che ha interpretato Clementino in “Cos cos cos”.

Gabriella Ferri, chi è, com'è morta?/ Duetto con Wonder e la caduta dalla finestra...

Dopo le prime tre puntate di “Tale e Quale Show 2022” la classifica generale vede al primo posto Antonino Spadaccino con 193 punti (il cantante ha vinto le prime due puntate), al secondo posto Giles Rocca con 163 punti e al terzo posto Andrea Dianetti con 153 punti. La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà un quarto giudice, settimana scorsa c’è stato Mario Giordano, imitato da Ubaldo Pantani. Questa sera sarà la volta di Giampiero Mughini imitato da Tullio Solenghi.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini/ Chi la donna?

Tale e Quale Show 2022: le esibizioni della quarta puntata

Nel nuovo appuntamento i concorrenti di “Tale e Quale Show 2022” si esibiranno dal vivo e accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Questa sera Elena Ballerini sarà Arisa, Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin, Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez, Valeria Marini imiterà Shakira mentre Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva (scomparsa nel 2021) e Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri (scomparsa nel 2004).

Per quanto riguarda gli uomini, Andrea Dianetti imiterà Achille Lauro, Claudio Lauretta vestirà i panni di Renato Zero, Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi, Antonino si identificherà in Rod Stewart, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Antonino Spadaccino è Rod Steward, Tale e Quale Show 2022/ Serve prestazione di livello

Come vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta streaming

Chi riuscirà a stupire la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e “Giampiero Mughini”? Come sempre anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter, con l’hashtag #taleequaleshow: le tre esibizioni più apprezzate sui social porteranno ai concorrenti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Ricordiamo che al termine della serata verrà rivelata la classifica di puntata, con cui poi verrà aggiornata la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata. È possibile vedere la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2022” anche in streaming su RaiPlay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA