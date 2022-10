TALE E QUALE SHOW 2022, 5a PUNTATA/ Diretta: Malgioglio in versione vedova nera

Tale e quale show 2022, la diretta della quinta puntata: commento live

E anche questa sera, venerdì 28 ottobre, commentiamo insieme la diretta di Tale e Quale Show 2022. In onda la quinta puntata della stagione, con nuove prove che i concorrenti dovranno fronteggiare. E’ stata una settimana piuttosto agitata da molti punti di vista: Alessandra Mussolini ad esempio ha ottenuto il cambio di imitazione dopo aver abbandonato la sala prova. In origine avrebbe dovuto interpretare Sophia Loren, alla fine però indosserà i panni di Nada. “Puntata da non perdere!”, apre entusiasta Carlo Conti, presentando la giuria e l’ospite speciale, Mara Venier, imitata da Francesca Manzini. Tutto pronto per le prime esibizioni. Dopo la pubblicità si parte! Intanto Malgioglio mostra il suo look ispirato alla ‘vedova nera’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anticipazioni Tale e Quale Show 2022 della quinta puntata 28 ottobre 2022

Questa sera, venerdì 28 ottobre, alle 21.245 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di “Tale e Quale Show 2022”, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Settimana scorsa la terza puntata ha registrato 4.054.000 telespettatori, con share del 24,30% (risultato migliore di questa dodicesima edizione). La puntata è stata vinta da Rosalinda Cannavò, con 62 punti, che ha interpretato Francesca Michielin con il brano “Nessun grado di separazione”. Dopo le prime quattro puntate di “Tale e Quale Show 2022” la classifica generale vede al primo posto Antonino Spadaccino con 232 punti, al secondo posto Giles Rocca con 213 punti e al terzo posto Elena Ballerini con 207 punti (la conduttrice ha separato Andrea Dianetti, sceso al quarto posto con 206 punti). La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà un quarto giudice: questa sera sarà la volta di Mara Venier imitata da Francesca Manzini.

Tale e Quale Show 2022: le esibizioni della quinta puntata

Nel nuovo appuntamento i concorrenti di “Tale e Quale Show 2022” si esibiranno dal vivo e accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Questa sera Elena Ballerini indosserà i panni di Barbra Streisand; Rosalinda Cannavò, dopo il successo con Francesca Michielin, imiterà Madame; Samira Lui si trasformerà in Grace Jones; Valeria Marini onorerà il mito di Marilyn Monroe (cosa le dirà questa sera Cristiano Malgioglio?); Alessandra Mussolini dovrebbe imitare la zia Sophia Loren con “Tu vuò fà l’americano”, anche se la sua esibizione non è ancora stata confermata. Infine Valentina Persia imiterà Anastacia. Per quanto riguarda gli uomini, Andrea Dianetti si calerà nei panni di Gianni Togni; Claudio Lauretta dovrà imitare Vasco Rossi; Gilles Rocca ricorderà Franco Califano; mentre Antonino Spadaccino si trasformerà in Loredana Berté. Infine il “ripetente” Francesco Paolantoni e il suo coach Gabriele Cirilli si trasformeranno nei tre tenori: Carreras, Pavarotti e Domingo. Chi li accompagnerà in questa nuova avventura?

Come vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta streaming

Con le loro esibizioni i concorrenti di “Tale e Quale Shoe 2022” dovranno convincere la giuria e i loro compagni d’avventura: ogni artista avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza. Come sempre anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter, con l’hashtag #taleequaleshow: le tre esibizioni più apprezzate sui social porteranno ai concorrenti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Ricordiamo che al termine della serata verrà rivelata la classifica di puntata, con cui poi verrà aggiornata la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata. È possibile vedere la seconda puntata di “Tale e Quale Show 2022” anche in streaming su RaiPlay.











