Tale e quale show 2022, 6a puntata/ Diretta e classifica: in giuria Maurizio Costanzo

Anticipazioni Tale e Quale Show 2022 della sesta puntata 4 novembre 2022

Questa sera, venerdì 4 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di “Tale e Quale Show 2022”, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Settimana prossima, venerdì 11 novembre, verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 12, mentre tra 14 giorni andrà invece in onda il torneo dei campioni. Settimana scorsa la quinta puntata ha registrato 4.129.000 telespettatori, con share del 24,70% (risultato migliore di questa dodicesima edizione).

La puntata è stata vinta da Antonino Spadaccino grazie a una perfetta interpretazione di Loredana Berté con “Cosa vuoi da me” (per lui si è trattato del terzo successo). Secondi a pari merito Rosalinda Cannavò-Madame e Gilles Rocca-Franco Califano. La classifica provvisoria vede in testa proprio Antonino con 297 punti, seguito da Gilles Rocca (268) e da Elena Ballerini (258).

Tale e Quale Show 2022: le esibizioni della sesta puntata

Nel nuovo appuntamento i concorrenti di “Tale e Quale Show 2022” si esibiranno dal vivo e accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Elena Ballerini ricorderà “La Divina” Maria Callas, scomparsa nel 1977; Rosalinda Cannavò avrà le sembianze di Anna Oxa; Samira Lui si cimenterà con la “Lambada” dei Kaoma; Valeria Marini si metterà nei panni di Madonna; Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo con la celebre “Siamo donne” ; infine Valentina Persia si trasformerà in Pippo Franco. Per quanto riguarda gli uomini, Andrea Dianetti interpreterà Irama; Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo; Gilles Rocca si calerà nei panni di Francesco Renga; Antonino proverà il poker con Bruno Mars. Il “ripetente” Francesco Paolantoni e il suo coach “personale” Gabriele Cirilli imiteranno Amedeo Minghi e Mietta con il loro celebre duetto “Vattene amore”, terzo posto al Festival di Sanremo 1990.

Come vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta streaming

Chi riuscirà a convincere la giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio? A loro si affiancherà un quarto giudice: è la volta di Maurizio Costanzo, imitato da Massimo Lopez. Ricordiamo che ogni artista avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza, anche di “auto-votarsi”. Come sempre anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter, con l’hashtag #taleequaleshow: le tre esibizioni più apprezzate sui social porteranno ai concorrenti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine della serata verrà rivelata la classifica di puntata con il suo vincitore, con cui poi verrà aggiornata la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata. Settimana prossima verrà eletto il Campione di Tale e Quale Show 12. È possibile vedere la nuova puntata di “Tale e Quale Show 2022” anche in streaming su RaiPlay.











