Tale e quale show 2022, ex Gf vip nel cast?/ Non solo Alex Belli…

Tale e quale show 2022, si preparano i provini: vecchie glorie del Grande fratello vip in action?

Quando ormai si avvicina la stagione estiva le produzioni e gli autori TV si attivano per ideare i rinnovi dei programmi televisivi confermati per la stagione tv in partenza a settembre, che tra gli altri format vede riconfermarsi nel palinsesto di Rai Uno, Tale e quale show. Il noto show sulle imitazioni, condotto da Carlo Conti, stando a quanto ripreso da Gossip e TV rispetto alle indiscrezioni del momento, potrebbe accogliere nel cast -per il secondo anno consecutivo- degli ex concorrenti uscenti dal gioco del Grande fratello vip.

Se a Tale e quale show 2021 si sono resi protagonisti Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli del Grande fratello vip 5, a Tale e quale show 2022 potrebbero vedersi confermati tra gli altri concorrenti più di due ex volti dell’ultima edizione del gioco dei vipponi condotto da Alfonso Signorini. Come anticipato da Super Guida TV, il primo dei due papabili nuovi concorrenti imitatori ad essere stati provinati per un posto nel cast di Tale e quale show 2022, reduci dal Grande fratello vip 6, sarebbe intanto Davide Silvestri, seguito da Alex Belli.

Anche le Princess Selassié nel cast di Tale e quale show 2022?

Quest’ultimi, entrambi attori di professione, nel corso del loro percorso artistico e personale vissuto nella Casa più spiata d’Italia, hanno sfoggiato il loro innato talento artistico poliedrico, mettendosi alla prova in fatto di imitazioni e intonazione di alcune canzoni, non solo quindi nel loro campo della recitazione. E come ripreso dai beninformati rispetto alle presunte trattative in corso per l’ingaggio dei famosi a Tale e quale show 2022, non sarebbe da escludere nemmeno il nome di Lulù Selassié nel cast del format Rai, che così come fatto al Grande fratello vip 6, potrebbe prendere parte al format delle imitazioni da concorrente unico insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Non ci resta, quindi, che attendere un riscontro in merito agli ultimi spoiler dalle prossime anticipazioni TV, per saperne di più.

