Tale e Quale Show 2022, la finale/ Diretta, vincitore e classifica: chi parteciperà al Torneo dei Campioni?

Anticipazioni finale Tale e Quale Show 2022 di oggi 11 novembre 2022

Questa sera, venerdì 11 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la settima puntata di “Tale e Quale Show 2022”, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Al termine della puntata verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 12, ma sarà anche una serata importante per il resto della classifica. I migliori protagonisti di questa dodicesima edizione affronteranno i migliori dell’undicesima nel “torneo dei campioni” che sarà trasmesso venerdì 18 novembre: in palio il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2022. La sesta puntata, in onda settimana scorsa, è stata vinta da Andrea Dianetti grazie alla sua interpretazione di Irama con “Ovunque sarai”. La classifica provvisoria vede in testa Antonino con 348 punti, seguito da Andrea Dianetti (328) ed Elena Ballerini (314).

Tale e quale show 2022: pagelle, vincitore e classifica 6a puntata/ Marini distrugge Madonna?

Tale e Quale Show 2022: le esibizioni della finale

Anche questa sera i concorrenti di “Tale e Quale Show 2022” si esibiranno dal vivo e saranno accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Elena Ballerini se la vedrà con Christina Aguilera, Rosalinda Cannavò si metterà nei panni di Katy Perry, Samira Lui onorerà il mito di Donna Summer, Valeria Marini si immedesimerà in Nicole Kidman, Alessandra Mussolini si metterà alla prova con Fiorella Mannoia, Valentina Persia ricorderà Amy Winehouse. Per quanto riguarda gli uomini, Andrea Dianetti si metterà alla prova con Gianna Nannini, Claudio Lauretta renderà omaggio a Claudio Villa, Gilles Rocca imiterà Fabrizio Moro, Antonino cercherà di difendere il primato con Riccardo Cocciante. Infine il “ripetente” Francesco Paolantoni e il suo coach “personale” Gabriele Cirilli si trasformeranno nelle sorelle Loretta e Daniela Goggi.

TALE E QUALE SHOW 2022, 6a PUNTATA/ Diretta e classifica: Andrea Dianetti vincitore!

Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 2022 e chi parteciperà al Torneo dei Campioni?

Antonino riuscirà a conservare la prima posizione e dunque a trionfare a “Tale e Quale Show 2022”? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza tra chi segue in classifica sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco. Come sempre a giudicare le esibizioni dei concorrenti ritroveremo la giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà un quarto giudice: è la volta di Roberto D’Agostino, imitato da Ubaldo Pantani. Ricordiamo che ogni artista ha la possibilità di esprimere la propria preferenza, anche di “auto-votarsi”.

ANTONINO SPADACCINO È BRUNO MARS, TALE E QUALE SHOW 2022/ La giuria concorda: "Ottimo lavoro"

Come sempre anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter, con l’hashtag #taleequaleshow: le tre esibizioni più apprezzate sui social porteranno ai concorrenti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine della serata verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 12 e scopriremo i nomi dei concorrenti che settimana prossima parteciperanno al torneo dei campioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA