Tale e quale show 2022: pagelle 4a puntata/ Rosalinda spiazza tutti con Michielin

Tale e Quale Show 2022, le pagelle della 4a puntata: Lauretta il più bravo?

Ed eccoci con le pagelle e i top e flop della quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. Cominciamo dalla vincitrice della puntata, Rosalinda Cannavò, davvero spiazzante con la sua Francesca Michielin. Al primo ascolto non ci aveva convinto del tutto, al secondo nemmeno. Almeno non fino al punto di condividere il verdetto della classifica, che la vede primeggiare. Voto 7 semplicemente perché la crescita è evidente.

Dietro di lei c’è Arisa di Elena Ballerini, seconda con 58 punti. E’ stata brava: esibizione pulita e credibile. Voto 7,5. Al terzo posto troviamo invece Gabriella Ferri, interpretata da un’ottima Valentina Persia, che si conferma concorrente di alto livello. Voto 7/8. Della stessa pasta Claudio Lauretta, intrigante e godibile con il suo Renato Zero che non deluderà i sorcini. Voto 8.

Tale e Quale Show 2022, le pagelle della 4a puntata: Valeria Marini flop

Gilles Rocca, che indossa i panni di Jon Bon Jovi, appare decisamente in calo rispetto alle scorse puntate. Manca la giusta energia, anche se non era un’imitazione facile. Voto 5. Volendo essere severi potremmo dare lo stesso voto a Rod Stewart, imitato da Antonino, ma sarebbe un giudizio dettato dalle aspettative probabilmente troppo elevate. Voto 6. Sufficienza anche per Andrea Dianetti, che imita Achille Lauro. Bene il trucco, un po’ meno bene l’interpretazione. Voto 6 pieno.

Insufficienza (voto 5) infine per la Jennifer Lopez di Samira Lui, troppo distante dall’originale. Voto 4 a Valeria Marini, alle prese con Shakira. La soubrette si conferma non fortunatissima con le assegnazioni. Incontenibili o forse incommentabili, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, nei panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Il twerk finale è un pugno in occhio, ma evviva la simpatia. Voto 4.

