Tale e quale show 2022: pagelle e classifica 5a puntata/ Antonino magnifico con Bertè

Tale e Quale Show 2022, pagelle e classifica 5a puntata: Antonino sopra tutti

Un’altra puntata, la quinta, un altro viaggio nel mondo della musica e dello spettacolo. A Tale e Quale Show 2022 vince ancora Antonino, confermandosi concorrente top di quest’edizione. Benché la sua assegnazione fosse ostica – doveva interpretare una donna, Loredana Bertè – è stato graffiante e convincente come pochi. Non c’è partita con gli altri concorrenti, forse perché per lui la musica è un mestiere. Voto 8,5.

Tale e quale show 2022/ Diretta, classifica: Antonino primo con Bertè (5a puntata)

Non è un caso, quindi, che alla fine sia l’ex di Amici a primeggiare in classifica, mettendo alle sue spalle altri esibizioni. Come quella di Elena Ballerini, che ha fatto un figurone nei panni di Barbra Streisand. Voto 7,5. Rosalinda Cannavò è altrettanto credibile nei panni di Madame, almeno per quanto riguarda il trucco. Voto 7-. Samira Lui, invece, è energia pura quando imita Grace Jones, nonostante lacune evidenti e inevitabili. Voto 6,5.

CLAUDIO LAURETTA È VASCO ROSSI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Panariello: "Un grande talento, bravo!"

Tale e Quale Show 2022, pagelle e classifica 5a puntata: Valeria Marini cresce

Tra chi scende e chi sale nelle pagelle di Tale e Quale Show 2022, c’è senza dubbio Valeria Marini. Dopo i disastri delle prime puntate onora il mito di Marilyn Monroe, senza sfigurare, anzi. Voto 7. Alessandra Mussolini si trasforma in sua zia, Sophia Loren, offrendo una performance convincente, sobria e gradevole. Voto 7. Valentina Persia ci mette del suo per rendere speciale Anastacia e piace soprattutto a Malgioglio. Voto 7,5. Andrea Dianetti omaggia Gianni Togni ma non incanta (voto 6,5). Claudio Lauretta imita Vasco Rossi, avvicinandosi solo vagamente all’originale. Non era semplice. Voto 6+.

VALERIA MARINI È MARILYN MONROE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio stupisce: "Finalmente mi sei piaciuta"

Gilles Rocca nei panni di Franco Califano è troppo caricatura e per noi non raggiunge la sufficienza (voto 5,5). Lo stesso si potrebbe dire per Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli, che insieme a Izzo si trasformano nei tre tenori Carreras, Pavarotti e Domingo. Apprezzabili sì, ma solo in parte. Voto 5,5. La classifica finale vede Antonino primo, secondi a pari merito Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca. Seguono Elena Ballerini, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valentina Persia, Marini e Mussolini, Samira Lui e la coppia Cirilli-Paolantoni.











